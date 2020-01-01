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رفعت سقف مطالبها

في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..


القدس المحتلة / سما /

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الأمني المصري الذي التقى بقادة حماس في قطاع غزة وبضمنهم يحيى السنوار، نقل إلى الجانب الإسرائيلي مطالب حماس لوقف إطلاق البالونات الحارقة ووقف فعاليات الإرباك الليلي.

ووفقا للموقع فإن مطالب حماس تتلخص برفع جميع إجراءات تشديد الحصار، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلا، وفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وعلى مدار الساعة، التعهد بالمصادقة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية ومشاريع اقتصادية في غزة تتعلق بالمياه والكهرباء.

وتضمنت المطالب، تصاريح إسرائيلية تسمح بالتصدير والاستيراد من قطاع غزة، ومضاعفة عدد تصاريح الدخول التي تمنح للعمال الفلسطينيين من القطاع لتصل إلى 100 ألف تصريح، والمصادقة على مشاريع التشغيل التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

كما تضمنت مطالب حماس مضاعفة هبات المساعدات التي تقدمها قطر إلى غزة لتصل إلى 200 مليون دولار، علما أنها تبلغ اليوم 100 مليون دولار، وفقا للموقع الإلكتروني الذي أوضح أن حماس رفعت سقف المطالب خاصة بالأمور التي تتعلق بسيطرة وصلاحيات الجانب الإسرائيلي.

#حماس #الوفد الامني المصري #اسرائيل #حصار #غزة

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