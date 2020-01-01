رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

عمان / سما /

تعلن وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن بالأسماء وأرقام الجلوس على الموقع الإلكتروني المخصص الذي أطلقته قبل أيام؛ للإطلاع على تفاصيل النتيجة والعلامات.

وذكرت مصادر تربوية في تصريح صحفي أن نتائج الثانوية العامة التوجيهي في الأردن 2020 ستكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور مع بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي عند الساعة العاشرة صباحا.

وتوقعت المصادر أن تكون نسبة النجاح في شهادة الدراسة الثانوية العامة توجيهي الأردن لهذا العام مرتفعة عن السنوات السابقة؛ رغم الصعوبة البالغة التي تضمنتها بعض الامتحانات مثل الرياضيات والفيزياء.

بدورها، دعت وزارة التربية، الأهالي والطلاب إلى الاحتفال في نتائج التوجيهي بمحافظات الأردن دون إزعاج واختلاط؛ من أجل تجنب الكارثة عبر انتقال عدوى فيروس كورونا عن طريق المخالطة بين الناجحين والمهنئين.

وقالت التربية الأردنية في بيان لها إنها كلها ثقة بوعي الأهالي الكبير أثناء تبادل التهاني في نتائج الثانوية العامة اليوم، منوهة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية التي جاءت في تفاصيل قرار الدفاع الصادر أخيرا.

وأضافت: ننتظر معكم بشوق نجاحكم وتفوقكم، ولمن هم على خطى النجاح ستكون الفرصة متاحة لكم دائما في الدورة التكميلية والدورات المقبلة، مشددة على أن التفوق في المثابرة والإرادة القوية المعهودة كذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية، قد أطلقت قبل ساعات، رابط الموقع الإلكتروني الذي سيتم نشر نتائج امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2020، موضحة أن ذلك لن يتم قبل حلول الساعة العاشرة بتوقيت عمان.