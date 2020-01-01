معروف: 3500 عينة مسح "كورونا" من المختبرات الألمانية إلى المستشفى الهمشري

بيروت /سما/

سلمت كبرى المختبرات الألمانية، إلى الجمعية الطبية العربية الألمانية حوالي 3500 عينة مع مستلزماتها المخصصة في فحص فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية علي معروف إنه تم استلام 3500 عينة ومستلزماتها بقيمة 25 ألف يورو، وقررت الجمعية فورا التبرع بها إلى مستشفى الهمشري في لبنان.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الدكتور رياض أبو العينين من المستشفى الهمشري، على شحن الدفعة الأولى من العينات خلال أيام، بالتعاون والتسيق مع سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وأعرب معروف عن شكره باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته لأمين سر المختبرات الطبية في ألمانيا البروفسور فرانك شميت على هذا التبرع، الذي طالما ساعم في دعم الوفود الطبية إلى فلسطين ومخيمات لبنان، واصلا شكره لمسؤول الغلاقات الخارجية في مخبرات برلين باسل على معروف على جهوده في توفير هذا الدعم.

وتابع "لن ندخر جهدا في دعم صمود أهلنا في فلسطين ومخيمات لبنان، وكل أماكل التواجد الفلسطيني"، متوجها بالتحية لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان وجميع الأطباء والممرضين والمسعفين، وخاصة الدكتور رياض أبو العيني.

وأكد الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز محنته، مشيرا إلى مواصلة الدعم خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب عن شكره لسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور على كافة التسهيلات والتعاون المستمر.