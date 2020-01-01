"لا ترهق نفسك".. إليك أهم نصائح الأناقة والموضة للرجال

وكالات / سما /

أناقة الرجل تعتمد بشكل أساسي على اختيار الملابس المناسبة وحسن تنسيق الألوان، بالإضافة للإكسسوارات وبعض التفاصيل الصغيرة، كالنظارات والساعات، وبالطبع جنبا إلى جنب مع تسريحات الشعر.

ولكل رجل يسعى أن يكون أكثر جاذبية وأناقة، إليك أهم النصائح التي تضعك على بداية الطريق الصحيح.

1- اهتم بالأناقة قبل الموضة

مجرد اتباع أحدث صيحات الموضة لا يعني أنك أصبحت جذابا وتتمتع بالأناقة والمظهر الحسن. ركز معظم جهودك على اختيار أفضل الملابس التي تناسب شكل جسمك وشخصيتك، سواء كنت تحب الأسلوب المحافظ في اللباس أو الأسلوب الحديث. (تعلم كيف تختار ملابس وفق لون بشرتك من هنا)

2- نعم، أسلوب ارتداء الملابس يكشف شخصيتك

بالتأكيد سمعت وقلت جملاً مثل «المظاهر خداعة» و«الجمال جمال الروح» (وأنا أوقن بذلك أيضاً) لكن لا يعني هذا أن تهمل في ملابسك، وتنتظر من الناس أن ينظروا إلى جوهرك.

طريقتك في ارتداء الملابس تقول شيئاً ما عن شخصيتك، أردت ذلك أم لم ترد، خصوصاً بالنسبة للناس الذين لا تعرفهم بشكل شخصي (ماذا تقول الألوان التي ترتديها عن شخصيتك؟ اعرف الجواب من هنا)

3- ارتداء الملابس وفقاً للمناسبة

لكل مناسبة الملابس التي تتوافق معها، فسراويل الجينز لا تناسب حفلات الزفاف ولا ممارسة الرياضة، والشورت لن يكون اختياراً مناسباً في الشتاء.

مقابلة العمل تحتاج إلى بدلة رسمية أو على الأقل ملابس شبه رسمية أما الكاجوال فهو ممنوع تماماً. (تعرف أكثر على كيفية اختيار ملابس مقابلة العمل من هنا)

4- اختيار الجوارب

الجوارب من التفاصيل الصغيرة ولكنها قد تصنع فارقاً كبيراً، فاهتم بها وبطريقة تناسق ألوانها مع لون البنطلون. (تعلم فن اختيار الجوارب المناسبة من هنا وهنا )

احرص على شراء جوارب بألوان متنوعة، وخصوصاً الأبيض والأسود والبني والبيج. ولا ترتدِ الجوارب البيضاء مع الصندل أو الشبشب.

5- تناسق الملابس والألوان

تناسق الملابس والألوان عامل أساسي للحصول على الأناقة والجاذبية، ولكن لا ينبغي أن تكون كل القطع بلون واحد أو ألوانها متقاربة. وبشكل عام ينبغي أن يتناسق لون الحزام مع لون الحذاء، ولون ربطة العنق مع جيب الجاكيت الأعلى، والجوارب مع البنطلون. (تعلم الكثير عن تنسيق الألوان من هنا)

ومع ذلك فهذه القواعد يمكن كسرها بسهولة، ولكن عن وعي وليس عن جهل بها.

6- مقاسات الملابس

أهم ما يجب أن تتأكد منه عند شراء ملابس جديدة أنها مناسبة لمقاسك وشكل جسمك.

بالنسبة للجاكيت، ينبغي أن تنتهي أكمامه عند الرسغ لا تحته، كما يفضل أن يكون عرض الجاكيت مكونا شكل حرف (V) عند جذع الرجل، بحيث لا يكون واسعاً ومهلهلاً. (للتعرف على طرق اختيار مقاس البدلة المناسب اضغط هنا ولاختيار بنطلون الجينز اضغط هنا ولاختيار التيشيرت اضغط هنا ولاختيار القميص اضغط هنا)

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أما البنطلون فيجب أن تكون نهايته عند المنطقة بين وسط وأعلى الحذاء من الخلف، لا أطول من ذلك ولا أقصر. وإذا كان الجينز أطول من ذلك، فيجب أن تعدله أو على الأقل تطويه.

ويجب أن تختار الملابس التي تتوافق مع شكل جسمك ولون بشرتك. (للرجل النحيف اضغط هنا - للرجل قصير القامة اضغط هنا - للرجل صاحب البشرة الداكنة اضغط هنا - للرجل البدين اضغط هنا)

7- الإكسسوارات

كثير من الرجال لا يفضلون ارتداء أي إكسسوارات، إلا أنها قد تعطي لمسة فنية بسيطة لأناقة الرجل.

حاول تجربة ارتداء بعض الإكسسورات الرجالي مثل: الكرافتة والقبعة وخاتم الزواج أو الدبلة وساعة اليد والنظارات وأزرار الكُم وغيرها.

ولكن تذكر دائما ألا تبالغ في الإكسسوارت، فلا ينبغي أن ترتدي كل الأنواع المذكورة، ولكن 3 منها يكفي.

8- تسريحة الشعر

لا يمكن الحديث عن أناقة الرجل دون التطرق إلى طريقة تسريح الشعر، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تساقط الشعر أو يمتلكون شعراً خفيفاً.

والقول الفصل هنا هو ليس مهماً كم الشعر الذي تملكه ومدى كثافته، ولكن المهم هو ماذا تفعل به وهل يتناسب مع شكلك أم لا؟

اختر تسريحة شعر تناسب شكل وجهك (تعلم كيف تفعل ذلك من هنا وهنا وهنا ) فإذا كان الوجه طولياً، اختر تسريحة لا تزيده طولاً، بل تزيد من عرضه حتى تصل للتوازن، وهكذا.

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أصحاب الشعر الخفيف أو الصلع، التسريحة الأفضل لهم هي تقصير الشعر قدر الإمكان، بحيث لا يكون شعر الجوانب طويلاً أبداً.

لا حاجة لك لغسل الشعر كل يوم، إلا إذا كنت تستخدم كثيرا من الكريمات والزيوت ومنتجات العناية بالشعر. حتى بعد ممارسة التمارين الرياضية، قد يكون شطف الشعر ببعض الماء الدافئ كافيا. وذلك لأن كثرة غسل الشعر تجرده من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على سلامته.

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احرص على تغيير تسريحة شعرك كلما رأيت ذلك مناسبا، والقاعدة الأساسية التي نرددها هنا هي أن: الشعر ينمو دائما. فلا تحرم نفسم من تجربة قصة شعر جديدة، لأنها إذا لم تعجبك فيمكنك تغييرها الشهر التالي بكل بساطة. (تعرف أكثر على مدى تأثير تغيير تسريحة الشعر على أناقة الرجل من هنا وهنا)

9- ليس شرطا أن تنفق كثيرا

ليس من الضروري أن تنفق مليون دولار؛ لتبدو كرجل يملك مليون دولار. فحذاء أسود لامع مع بنطلون جينز أزرق وقميص أبيض بأزرار وتطوي أكمامه قليلا مع ساعة يد جيدة تعتبر طلة مثالية لشاب أنيق. (تعرف على أهم النقاط التي تساعدك في تحسين مظهرك دون دفع أي أموال من هنا)

10- الهدوء والثقة

مهما يكن ما ترتديه، لن تكون جذابا ما لم تكن واثقا من نفسك. ولا يعني هذا التكبر على الناس، بل بالعكس، اللطف والاحترام وحسن التعامل مع الناس هي العلامات الحقيقة للرجل الواثق من نفسه.

11- لك أنت أولاً

ارتداء الملابس الجيدة ينبغي أن يكون في المقام الأول؛ لأنك تريد ذلك ولأنك تحب أن ترى نفسك بمظهر حسن. طبعاً الاهتمام برأي الآخرين عامل مهم في اختيار الملابس، ولكنها في النهاية حياتك أنت.

الملابس لن تغير شخصيك، ولكنها قد تساعدك في توصيل شخصيتك للآخرين وتحسين صورتك لديهم.