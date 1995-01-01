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انتحار كاتبة مغربية مشهورة

الأحد 09 أغسطس 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار كاتبة مغربية مشهورة


الرباط/وكالات/

وضعت الكاتبة المغربية الهولندية، نعيمة البزاز، حدا لحياتها بعد أن انتحرت عن عمر يناهز 46 عاما.

‏وبدأت الراحلة نشاطها الأدبي في سن 21 من عمرها بروايتها "الطريق إلى الشمال" عام 1995، ثم توالت كتاباتها فيما بعد لتشمل أهم كتاباتها مثل "عشاق الشيطان" عام 2002، و"المنبوذ" عام 2006، و"متلازمة السعادة" عام 2008، حيث كتبت عن صراعها مع الاكتئاب.

وقعت نعيمة البزاز في مشاكل بسبب الكتابات الجريئة عن الدين والجنس والمخدرات، حيث تعرضت لتهديدات بالقتل منذ سنة 2006 بسبب رواية حول "رجال الدين" في هولندا، مما اضطرها للتوقف عن الكتابة وجعلها تدخل في حالة اكتئاب شديدة منذ سنة 2007 وتقطع علاقتها مع المحيطين بها.

وفي 2010 عادت نعيمة برواية جديدة باسم "نساء فينيكس"، حكت فيها عن عائلة مهاجرة عاشت في الحي وتعرضت للعنصرية والحقد والكراهية من الجيران الهولنديين.

غير أن أحد جيران نعيمة الحقيقيين وصلته الرواية وقرأها فظن أنها كتبتها ضده، فحمل قنبلة مولوتوف وذهب لبيتها لكي يقتلها.

وبعد سنوات من العلاج النفسي، وضعت الكاتبة نعيمة حد لهذه المعاناة، وقررت الرحيل عن العالم.

#نعيمة البزاز #المغرب’انتحار #عشاق الشيطان #رجال الدين

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