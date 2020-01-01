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فيديو... ليون الفرنسي يطيح بيوفنتوس ويضرب موعدًا مع السيتي

السبت 08 أغسطس 2020 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... ليون الفرنسي يطيح بيوفنتوس ويضرب موعدًا مع السيتي


وكالات / سما /

تمكن ليون الفرنسي من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد ضد يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

واستفاد الفريق الفرنسي من قاعدة الهدف خارج الميدان باحتسابه بهدفين في حالة التعادل بعد أن تقدم في تلك المباراة مبكرًا عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وتمكن يوفنتوس من التعادل في الدقيقة 43 عن طريق النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو عن طريق ركلة جزاء أيضًا ومشكوك في صحتها أيضًا.

وفي الشوط الثاني حاول يوفنتوس الضغط بشتى الطرق لتسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من النجم البرتغالي، الهداف التاريخي للبطولة بتسديدة بعيدة ورائعة بالقدم اليسرى.

وبذلك يضرب ليون موعدًا صعبًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة واحدة ستقام في لشبونة بعد إسبوع تقريبًا من تلك المباراة.

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