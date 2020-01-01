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أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

الأربعاء 05 أغسطس 2020 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة


رام الله /سما/

علق وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، مساء اليوم الاربعاء، على مقتل شقيقه خليل خلال شجار عائلي في مدينة البيرة.

وقال الشيخ، في منشور له عبر صحفته الرسمية على موقع فيسبوك: "انتقل إلى رحمته تعالى أخي وصديقي وحبيبي ورفيق دربي خليل شحادة الشيخ، ونقول ما يرضي الله إنّا لله وإنّا إليه راجعون".


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أقرا/ي ايضا: تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

وفي وقت سابق، توفي خليل الشيخ مساء اليوم الأربعاء، شقيق القيادي في حركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ خلال شجار في مدينة البيرة.

ووفقا لمصادر اعلامية فلسطينية، فان خليل الشيخ شقيق عضو مركزية فتح قتل مساء اليوم بعد شجار وقع خلال عطوة عشائرية بمدينة البيرة تخلله اطلاق نار.

وتسبب اطلاق النار في العطوة العشائرية بإصابة المواطن خليل الشيخ ونقله مباشرة إلى مشفى الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

وبعد وصول خليل الشيخ إلى المستشفى تم الاعلام عن وفاته متأثرًا بإصابته.

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