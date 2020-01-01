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تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

الأربعاء 05 أغسطس 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة


سما / وكالات/

توفي مساء اليوم الأربعاء، خليل الشيخ، شقيق القيادي في حركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ خلال شجار في مدينة البيرة.

ووفقا لمصادر اعلامية فلسطينية، فان خليل الشيخ شقيق عضو مركزية فتح قتل مساء اليوم بعد شجار وقع خلال عطوة عشائرية بمدينة البيرة تخلله اطلاق نار.

وتسبب اطلاق النار في العطوة العشائرية بإصابة المواطن خليل الشيخ ونقله مباشرة إلى مشفى الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

وبعد وصول خليل الشيخ إلى المستشفى تم الاعلام عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وذكرت مصادر محلية بأن رئيس الوزراء د. محمد اشتية توجه إلى مشفى الهلال الأحمر لمتابعة القضية بنفسه، مشيرة الى تواجد كثيف للأجهزة الأمنية في محيط مستشفى الهلال في مدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر في المدينة.

#خليل الشيخ #حسين الشيخ

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