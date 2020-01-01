عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على حماية الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير إسرائيلي عن عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على الدفاع عن الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية.

نشر التقرير مراقب الدولة نتنياهو أنغيلمان، حيث كشف عن سلسلة من العيوب والتقصير تتعلق بديوان رئيس الوزراء، وزارة الدفاع، الجيش الإسرائيلي، ومصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني وعدد آخر من المؤسسات العامة.

التقرير الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أكد أنه لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل، لأكثر من مليونين ونصف مليون من المواطنين، بينهم أكثر من مئتي ألف في منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن عيوبا لم تحدث منذ أكثر من 30 في منظومات الحوسبة الخاصة بالتأمين الوطني.

وشدد التقرير على وجود تقصير أمني فيما يخص سلطة المعابر، إذ لم تجمع السلطة المعلومات عن المسافرين الأجانب كما تعمل دول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن سلطة المعابر الإسرائيلية ليس لديها المعلومات الكافية مما يعرقل إجراء مراقبة دخول عناصر غير مرغوب فيها لأسباب أمنية أو جنائية ومهاجرين غير قانونيين.

وأوصى التقرير بجمع المعلومات عن الرعايا الأجانب الذين يصلون إلى البلاد قبل وصولهم.