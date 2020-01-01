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مؤرخ روسي مشهور يكذّب إيلون ماسك: المصريون القدماء بنوا الأهرامات ولدينا أدلة على ذلك

الإثنين 03 أغسطس 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤرخ روسي مشهور يكذّب إيلون ماسك: المصريون القدماء بنوا الأهرامات ولدينا أدلة على ذلك


موسكو /سما/

ردّ المؤرخ والناشر الروسي الشهير يفغيني بوناسينكوف على رئيس الشركة الأمريكية سبيس إكس إيلون ماسك، بعد تصريحاته الأخيرة حول أن مخلوقات فضائية بنت الأهرامات.

وقال المؤرخ الروسي: "أنا مقتنع بأن إيلون ماسك شخص جاهل ومغامر، حيث يريد كسب المال على حساب الآخرين واستغلالهم". وفق روسيا اليوم

وتابع: "يبدو الأمر مخزيا للغاية عندما يدلي ببيانات علمية من وحي خياله".

وأكد المؤرخ الروسي أنه تم بناء الأهرامات بأيدي المصريين القدماء، وأن لدى العلماء كل الأدلة على ذلك.

ونصح المؤرخ الروسي رئيس شركة سبيس إكس بجني المال من خلال أي عبارات علمية أخرى.

يذكر أن السلطات المصرية دعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للقدوم إلى البلاد حتى يتمكن شخصيا من التأكد من أن الأهرامات الشهيرة في الجيزة قد بنيت بأيدي البشر وليس الغرباء من الفضاء.

#الاهرمات #مصر #إيلون ماسك #مؤرخ روسي

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