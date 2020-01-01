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حماس تعلق على مصادقة الاحتلال لبناء 1000 وحدة استيطانية في القدس..

الإثنين 03 أغسطس 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على مصادقة الاحتلال لبناء 1000 وحدة استيطانية في القدس..


غزة /سما/

 أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، على أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية في القدس يتناقض بشكل واضح مع القرارات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن التي أكدت عدم شرعية الاستيطان.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن الاحتلال الإسرائيلي بطبيعته الإحلالية والاستعمارية، لا يكثرت بالقرارات والقوانين الدولية ما دام لم تتبعها عقوبات فعلية رادعة.

وأضاف "إن هذه السياسات الصهيونية المدعومة من قبل الإدارة الأميركية باتت تشكل خطرًا كبيرًا على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة وقضاياه العادلة".

وتابع "هذا يضع الكل الفلسطيني ومن جميع الفصائل والمستويات أمام تحديات كبيرة، وبحاجة إلى مواجهة مع الاحتلال بالطرق التي تتوازى مع حجم هذا الخطر الشديد، وقطع الطريق أولا على أي أوهام بإمكانية العودة إلى المفاوضات أو التنسيق الأمني معه، وصولاً إلى إيجاد حالة اشتباك شاملة مع الاحتلال وبكل أشكال النضال والكفاح والمقاومة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والدولية لاستصدار مزيدٍ من القرارات الرادعة للاحتلال وعزله ومحاسبته".

#حماس #استيطان #الحكومة الاسرائيلية #مستوطنات

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