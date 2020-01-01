باسل خيّاط يودع الرجل الأول في حياته

فُجع النجم السوري باسل خياط بوفاة أعزّ الناس إلى قلبه، وهو والده سمير خالد الخياط، الذي آلمه جدّاً رحيله فنعاه بكلمات مؤثرة ومعبّرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، طالباً الفاتحة والدعاء لروحه، وودّعه بآسى قائلاً: “أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل. وداعا للرجل الأول في حياتي. وداعا لحنانك الأبدي. وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل رحمك الله وأدخلك فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون… الفاتحة والدعاء له”.

وفيما لم يُعلن باسل عن أيّ معلومات تتعلّق بأمور الدفن والعزاء، إلاّ أنه تقّبل تعازي زملائه وجمهوره ومحبيّه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الممثل السوري ​تيم حسن​، الذي عزّى زميله خياط، قائلا: “تعازي لصديقي الغالي باسل خياط بوفاة والده .. رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته الشــام قاتمة اليوم برحيل واحد من كبار عشاقها الرجل الدمشقي الأصيل الطيب المضياف والحنون .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تجدر الإشارة إلى أنّ باسل لعب دور البطولة في مسلسل “النحّات” الذي عرض في السباق الرمضاني، وجسّد فيه ثلاث شخصيّات. ومن المقرّر أن تُستكمل أعمال تصوير الجزء الثاني من المسلسل في أيلول/ سبتمبر المقبل في حال لم يطرأ أيّ مُستجّد يحول دون إتمام ذلك.