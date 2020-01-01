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دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة 1441 قبل الإفطار

الخميس 30 يوليو 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة 1441 قبل الإفطار


وكالات / سما /

نشر مركز الاشعاع الاسلامي للبحوث والدراسات العلمية، أمس الاربعاء 29 يوليو/تموز 2020، دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة والذي يصادف اليوم الخميس الموافق التاسع من ذي الحجة 1441.

وتستعد الدول العربية والاسلامية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا مع إغلاق كافة التجمعات والأماكن الذي تتجمع فيها عدد كبير من المواطنين.

دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة قبل الإفطار:

- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

- ربِّ إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

- ربنا لا تجعلنا فتنة للقوى الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

- ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين.

- ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ أهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

- رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

- رب اغفر لي ولوالدي

ويبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر وتحديداً مع دخول وقت صلاة الفجر، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بالنسبة للحُجّاج بطلوع فجر يوم النحر. أما بالنسبة لبداية وقت الوقوف بعرفة فهناك اختلاف بين أقوال المذاهب الإسلامية، فعند أهل السنة والجماعة يرى الحنفية والشافعية أن أوله زوال شمس يوم عرفة، بينما يرى المالكية إلى أن وقت الوقوف بعرفة هو الليل ويرون بأن الوقوف نهاراً فهو أمر واجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في وقت سابق عن إلغاء موسم الحج لهذا العام باستثناء سكان المملكة، حيث بدأوا مناسك الحج اليوم الأربعاء 8 ذي الحجة في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة بسبب وباء كورونا .

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