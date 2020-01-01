الزوائد الأنفية وعلامات الإصابة بها وطرق الوقاية؟ تعرف

وكالات / سما /

إذا كان لديك التهاب في الأنف أو تجاويف الأنف مستمر لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، فقد تكون مصابًا بالزوائد الأنفية، وغالبًا ما تحدث هذه الزيادات في بطانة الجيوب الأنفية بسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو حمى القش المزمنة أو الربو أو الحساسية تجاه بعض الأدوية.

وحسب ما ذكره الـ cnn فإن الزوائد الأنفية ليست دليل على الامراض السرطانية كما يعتقد البعض وتميل الزوائد الأنفية إلى التسبب في الأعراض فقط إذا كانت كبيرة بما يكفي لمنع تنفسك ، أو التأثير على قدرتك على الشم ، أو التسبب بالعدوى.

ومن الأعراض التي تدل على الزوائد الأنفية

1- فقدان الرائحة والتذوق.

2- ألم في أسنانك العلوية.

3- نزيف الأنف المستمر.

4- تفاقم الأعراض المفاجئ.

5- صعوبة في التنفس.

6- مشاكل في الرؤية أو تورم واضح حول عينيك.

7- صداع شديد مع حمى شديدة.

كيف يتم تشخيص الزوائد الأنفية

سوف يسألك طبيبك عن الأعراض الخاصة بك ويراجع تاريخك الطبي للحساسية، في حالة الاشتباه في الزوائد اللحمية الأنفية ، فقد تتم إحالتك إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة متخصص في مشاكل الأذن والأنف والحنجرة. يمكن لأطباء الأنف والأذن والحنجرة عادة تشخيص الزوائد الأنفية أثناء زيارة المكتب باستخدام منظار الأنف ، وهو جهاز طفيف التوغل ينظر داخل تجاويف الأنف من خلال كاميرا صغيرة، قد يُطلب أيضًا إجراء تصوير مقطعي محوسب (CT).

وللوقاية من الاصابة بالزوائد الأنفية ينصح بـ "الابتعاد عن مهيجات الأنف مثل الغبار ودخان السجائر والأبخرة الكيميائية، غسل اليدين باستمرار، غسل الممرات الأنفية بانتظام باستخدام رذاذ ملحي غير موصوف".