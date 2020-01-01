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صور.. عجوز فيتنامية عمرها 83 عاما وطول شعرها 6 أمتار

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. عجوز فيتنامية عمرها 83 عاما وطول شعرها 6 أمتار


وكالات / سما /

أفادت وسائل إعلام فيتنامية بأن شعر العجوز نجوين تاي دينة (83 عاما) بلغ طوله 6 أمتار بعد أن توقفت عن قصه قبل 64 سنة.

ونقلت وسائل إعلام فيتنامية عن العجوز قولها إنها قصت شعرها لأول مرة عندما كان عمرها 19 عاما، وبعدها عانت صداعا شديدا، لدرجة أنها ذهبت إلى الطبيب طلبا للعالج، إلا أن العلاج الذي وصفه لها الطبيب لم يجد نفعا، واستمرت أعراض الصداع تلاحقها، لكنه بدأ يختفي رويدا رويدا عندما بدأ شعرها ينمو، ومنذ ذلك الحين امتنعت عن قصه.

وفي عام 1990 طلبت دينة الإذن للانتقال إلى معبد بوذي، ومنذ ذلك الحين تعيش هناك، حيث تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، الأمر الذي ساعدها على الحفاظ على صحتها الجسدية والعقلية حتى في سن 83 عاما.

طوله 6 أمتار... عجوز فيتنامية لم تقصّ شعرها منذ 64 عاماً - النهار

طوله 6 أمتار... عجوز فيتنامية لم تقصّ شعرها منذ 64 عاماً - النهار

#عجوز #فيتنام #الشعر

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