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فوائد سمك السردين على صحة الجسم

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد سمك السردين على صحة الجسم


وكالات / سما /

يحتوى سمك السردين على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، حيث يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، وحسب ما ذكره موقع unboundwellness

1:يحتوى سمك السردين  على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يعزز صحة العظام  والعضلات ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسر العظام.

2: تناول سمك السردين يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

3:تحتوي علبة السردين 4.4 أونصة في المتوسط ​​على ما يصل إلى 23 غرامًا من البروتين.، نظرًا لأن السردين الكامل يحتوي أيضًا على العوامل المساعدة للدهون الصحية والكالسيوم وفيتامين د .

4:يحتوى سمك السردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب ، كما أنها تدعم قدرة أجسامنا على مقاومة الالتهاب بشكل طبيع، . يعد السلمون مصدرًا شائعًا لأوميجا 3.

5:يحتوى سمك السردين على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات الهامة لصحة الغدة الدرقية وحمايتها من الاضطرابات.

6:السردين غني بفيتامين د الحيوي لصحتنا بشكل عام، يعاني العديد من الناس من نقص فيتامين د الذي يمكن أن يؤثر على نظام المناعة لدينا ، وصحة الهرمونات ، والصحة ككل، و يمكن أن يؤثر تناول الأطعمة مثل السردين والحصول على مزيد من الوقت في الشمس بشكل إيجابي على مستويات فيتامين د.

7:يحتوى سمك السردين على العديد من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات.

8:يعزز صحة البشرة والشعر ويحميهم من التلف والاجهاد.

#السردين #السمك #الجسم

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