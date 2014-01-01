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تير شتيجن يُماطل بشأن مصيره مع برشلونة

الخميس 23 يوليو 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تير شتيجن يُماطل بشأن مصيره مع برشلونة


وكالات / سما /

ظهرت تطورات جديدة في مفاوضات إدارة برشلونة مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الأول، لتجديد عقده، ومنع الأندية الأخرى من التربص به.

ويتواصل البارسا هذه الأيام مع جيرد فوم بروخ، وكيل تير شتيجن، للتوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف المعنية، في ظل رغبة الحارس الألماني في تحسين راتبه السنوي.

وبحسب جريدة “آرا” الكتالونية، فإن تير شتيجن طلب وقتاً للتفكير قبل الرد على عرض برشلونة لتجديد عقده، لكن إدارة النادي متفائلة بالحصول على توقيع الدولي الألماني قبل بداية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر المذكور، أن تير شتيجن يتقاضى حالياً 4 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو راتب يعتبر قليلاً جداً مُقارنةً بحراس آخرين مثل يان أوبلاك وأليسون بيكر وديفيد دي خيا وغيرهم.

وتابع: “راتب شتيجن هو نصف ما يكسبه عثمان ديمبيلي، ولذلك فالنادي الكتالوني يُريد مُضاعفة راتبه خلال عرض تجديد العقد، ولكن الحارس الألماني يريد 10 ملايين يورو بخلاف المكافآت”.

وكان البارسا قد قدم عرضاً لتير شتيجن، يشمل الموافقة على طلباته المالية، اعتباراً من العام الأخير في عقده بعد التجديد (2024)، بمعنى أن راتبه سيزيد موسماً تلو الآخر، إلى أن يصل لـ10 ملايين، لكنه رفض هذه الصيغة أيضاً.

#تير شتيجن #برشلونة

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