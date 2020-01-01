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ترتيب الحذاء الذهبي.. كرستيانو "يزلزل" ليفاندوفسكي

الأربعاء 22 يوليو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترتيب الحذاء الذهبي.. كرستيانو "يزلزل" ليفاندوفسكي


وكالات / سما /

بعد أن كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، المغرد الوحيد على صدارة جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، تزلزلت الأرض من تحت قدميه في الساعات الأخيرة، بسبب المباريات المشتعلة في الدوري الإيطالي.

ليفاندوفسكي ينفرد بصدارة ترتيب الحذاء الذهبي بـ34 هدفا، حصد منها 68 نقطة، منذ انتهاء الدوري الألماني في يوليو الجاري.

المهاجم البولندي كان بعيدا عن منافسيه بفارق كبير، قبل أن ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، في الاقتراب منه كثيرا.

مهاجم لاتسيو كان متفوقا بفارق كبير عن "صاروخ ماديرا" قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، حين سجل 27 هدفا, مقابل 21 للنجم البرتغالي.

ومنذ العودة من التوقف، توهج رونالدو بشكل كبير، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 30، بالتساوي مع إيموبيلي، ليحتلا صدارة هدافي المسابقة، ليحصل كل منهما على 60 نقطة في سباق الحذاء الذهبي.

وبات رونالدو وإيموبيلي يبتعدان بفارق 4 أهداف أو 8 نقاط فقط عن ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية حاليا.

ومع اقتراب حسم لقب الدوري الإيطالي، سيصبح بوسع "صاروخ ماديرا" وإيموبيلي زيادة غلتهم التهديفية بالجولات الـ4 المتبقية من المسابقة.

وفي المركز الرابع، يأتي تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني المنتقل حديثا إلى تشيلسي الإنجليزي، بعدما سجل 28 هدفا، حصد بهم 56 نقطة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الذي حصل على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي، خرج من السباق رسميا، بعدما سجل 25 هدفا، حصد بهم 50 نقطة.

 
#الحذاء الذهبي #ليفاندوفسكي #كرستيانو رونالدو

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