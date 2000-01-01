صورة : قبيلة الترابين تؤكد وصول شادي الصوفي قاتل العقيد "جبر القيق" إلى سيناء

وكالات

أكدت قبيلة الترابين، أنّ القاتل شادي الصوفي الذي اغتال العقيد جبر القيق في رفح، وصل إلى سيناء المصرية.

وقالت القبيلة عبر صفحتها، "من أطراف البرث في سيناء شادي الصوفي بمسي عليكم".

شادي الصوفي 33 عاماً، قاتل العقيد جبر القيق البالغ من العمر 53 عاماً، والذي قتل بالرصاص وطعناً بالسكين، حيثُ كتب الصوفي عبر صفحته بعد دقائق من ارتكابه للجريمة، أنّه مسئول عن قتل "القيق"، لوحده ولا أحد كان برفقته.

جهات رسمية وفصائلية وبيانات شجب واستنكار، خرجت بعد دفن القيق في رفح باليوم التالي لجريمة إعدامه، أمام زوجته وابنته التي كانت على موعد من زفافها بفترة قصيرة.

الجبهة الشعبية وقوات النسر التابعة لها، عملت بكل قواها مع داخلية حماس، للبحث عن الصوفي، مهددة في حال تم اعتقاله سيكون هناك محكمة ميدانية له فب مكان اغتيال القيق، وسيتم إعدامه بالرصاص.

وتوعدت الشعبية كل من اشترك بالجريمة، بالملاحقة.