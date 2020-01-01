حالة الطرق بغزة صباح اليوم الخميس

غزة / سما /

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، إن الحركة المرورية صباح اليوم الخميس اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، وتنشط في ساعات المساء خاصة على الطريق الساحلي بسبب اصطفاف المواطنين على شاطيء البحر.



وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وقالت: "عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر".



وأضافت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة حادثين سير نتج عنهما إصابتان بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.