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جوجل تستثمر 10 مليار دولار في الهند

الثلاثاء 14 يوليو 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تستثمر 10 مليار دولار في الهند


وكالات / سما /

اعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل اعتزامها إطلاق صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الرقمية بالهند.

يحمل الصندوق اسم "صندوق جوجل لرقمنة الهند" ويستهدف المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للاقتصاد الهندي.

ووفقا للمشروع تعتزم جوجل استثمار حوالي 10 مليارات دولار في الهند خلال السنوات الخمس أو السبع المقبلة من خلال مزيج من الاستثمار في الأوراق المالية والدخول في شراكات ومشروعات البنية التحتية.

وقال صندار بيشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل والشركة الأم ألفابيت إن "هدفنا ليس فقط جعل الهند تستفيد من الموجة القادمة للابتكارات وإنما ايضا ان تقودها".

#جوجل #الهند

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