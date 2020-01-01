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انترنت بسرعة 200 ميغا بايت في الثانية بإسرائيل قريبا

الإثنين 13 يوليو 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
انترنت بسرعة 200 ميغا بايت في الثانية بإسرائيل قريبا


القدس المحتلة / سما /

وافقت وزارة الاتصالات الاسرائيلية اليوم الاثنين لشركة بيزك بتسويق خدمات انترنت بسرعة تصفح تصل الى 200 ميغا بايت في الثانية الواحدة .
 
ووفقا لموقع غلوبس العبري فإن الحديث يدور عن موافقة عاجلة من الوزارة بسبب أزمة الكورونا وتزايد حجم استخدام شبكة الانترنت في اعقاب الانتقال للعمل والتعليم من البيوت .
 
يشار إلى أن شركة بيزك كانت قد قدمت المشروع قبل عدة سنوات الى أن وزارة الاتصالات رفضت الاقتراح خوفا من تضر حافزية الشركة لتشغيل الألياف البصرية بالتعاون مع الوزارة .
 
وستبدأ الشركة بتسويق خدمات الإنترنت السريع خلال 4 اشهر من الآن ، كما تعهدت الشركة بأن توصل خدماتها الجديدة في المرحلة الأولى لأكثر من 244 مستوطنة بدءا من مستوطنة شلومي في الشمال حتى مستوطنات غلاف غزة ومدينة إيلات .

#الاتصالات الاسرائيلية #خدمات انترنت

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