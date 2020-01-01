انترنت بسرعة 200 ميغا بايت في الثانية بإسرائيل قريبا

القدس المحتلة / سما /

وافقت وزارة الاتصالات الاسرائيلية اليوم الاثنين لشركة بيزك بتسويق خدمات انترنت بسرعة تصفح تصل الى 200 ميغا بايت في الثانية الواحدة .



ووفقا لموقع غلوبس العبري فإن الحديث يدور عن موافقة عاجلة من الوزارة بسبب أزمة الكورونا وتزايد حجم استخدام شبكة الانترنت في اعقاب الانتقال للعمل والتعليم من البيوت .



يشار إلى أن شركة بيزك كانت قد قدمت المشروع قبل عدة سنوات الى أن وزارة الاتصالات رفضت الاقتراح خوفا من تضر حافزية الشركة لتشغيل الألياف البصرية بالتعاون مع الوزارة .



وستبدأ الشركة بتسويق خدمات الإنترنت السريع خلال 4 اشهر من الآن ، كما تعهدت الشركة بأن توصل خدماتها الجديدة في المرحلة الأولى لأكثر من 244 مستوطنة بدءا من مستوطنة شلومي في الشمال حتى مستوطنات غلاف غزة ومدينة إيلات .