اتفاقية لدعم مشروع إنشاء وحدة عناية مكثفة للأطفال في مجمع فلسطين الطبي

رام الله / سما /

وقّعت مؤسسة التعاون وجمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF)، اتفاقية لدعم مشروع إنشاء "وحدة العناية المكثفة للأطفال في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله"، والذي تنفذه الجمعية، بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار أميركي.

ووقّع الاتفاقية مدير عام "التعاون" يارا السالم ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين "PCRF" خالد أبو غزالة، عبر تطبيق "زووم"، نظراً للظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال في فلسطين، ورفع المستوى العام للرعاية الصحية للأطفال ضمن القطاع الصحي العام، خاصة داخل المستشفى البحريني للأطفال في مجمع فلسطين الطبي.

وأوضحت السالم أن المشروع سيعمل على تغطية تكاليف إنشاء وحدة العناية المكثفة للأطفال وتجهيزها بكافة الأجهزة والمعدات، وتقديم الدعم في عملية تدريب الكوادر الطبية المتخصصة لتشغيل الوحدة بكفاءة عالية.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تدخلات "التعاون" في القطاع الصحي في فلسطين ومخيمات اللجوء في لبنان على مدار السنوات السابقة، مشيرةً إلى أن المؤسسة ساهمت بدعم مشاريع صحية بما يزيد عن 90 مليون دولار أميركي بالضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

من جانبه، قال أبو غزالة إن المشروع سيتيح فرصة أمام الجمعية لجلب عدد أكبر من الوفود الطبية المتخصصة، ضمن برنامج الوفود الطبية الذي نجح في جلب أكثر من 850 وفدا طبيا متخصصا منذ عام 2013، وإجراء أكثر من 13,000 عملية جراحية معقدة متخصصة، دون أي تكاليف إضافية للأشخاص المنتسبين لنظام التأمين الصحي الوطني.

وأضاف أن هذه الوحدة ستحفّز المستشفى على تطوير تخصصات فرعية، من خلال ربط خدمات وحدة العناية المكثفة للأطفال بالدوائر الأخرى داخل المستشفى، مثل عمليات القلب والأعصاب للأطفال، والتي يتأخر إجراؤها حالياً بسبب نقص الأسرّة الخاصة للعناية المكثفة للأطفال.

وتابع أن "وجود وحدة متخصصة سيسهم في توطين الخدمات الصحية، وتوفير التكاليف الباهظة التي تنفقها وزارة الصحة على تحويل الأطفال المرضى للعلاج خارج مستشفياتها".

ولفت إلى أن الوحدة ستساعد على تمكين ذوي الأطفال من البقاء مع أطفالهم المرضى والمساعدة في رعايتهم خلال فترات تواجدهم الطويلة في العناية المكثفة".