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إسرائيل تهدم قاعة أفراح في الطيرة

الأحد 12 يوليو 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدم قاعة أفراح في الطيرة


القدس المحتلة / سما /

هدمت الجرافات الإسرائيلية، الأحد، قاعة أفراح في مدينة طيرة المثلث داخل أراضي عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المجلس البلدي في طيرة المثلث في بيان: إن قوات الاحتلال داهمت المدينة صباح اليوم، وأغلقت محيط المكان، لتأمين الحماية للجرافات خلال تنفيذ عملية الهدم، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وأغلق عشرات الشبان ومجموعة من المتجمهرين أحد الشوارع المؤدية إلى منطقة القاعة، فيما اعتدت الشرطة الإسرائيلية عليهم، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ووصف المهندس عايد جلجولي مسؤول الوفاء والإصلاح- فرع الطيرة عملية الهدم بالعمل الجبان وهو بمثابة جريمة بكل المقاييس.

وأضاف: "هذا يكشف مرة أخرى عن العقلية العنصرية للمؤسسة الاسرائيلية اللتي تتعامل بها معنا كمجتمع عربي في الداخل الفلسطيني بعدم اعطاء الفرصة لتوسيع مسطحات مدننا وقرانا من خلال تقديم الخرئط اللازمة والمصادقة عليها".

#اسرائيل #هدم #قاعة أفراح #الطيرة

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