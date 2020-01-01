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شاهد: فيديو عنصري لممثل إسرائيلي تجاه "أطفال البدو" يثير غضبا

الأحد 12 يوليو 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديو عنصري لممثل إسرائيلي تجاه "أطفال البدو" يثير غضبا


القدس المحتلة / سما /

أثار  مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، لأحد نجوم الشاشة الإسرائيليين، جدلا واسعا، بعدما وصف بالعنصرية تجاه أطفال البدو .

ويظهر الفيديو، الممثل  الإسرائيلي المعروف بلقب "بوي بوي"(boi boy) وهو يقول لأطفاله "من يريد إطعام البدو"، ما أثار غضبا حول الصيغة العنصرية من تصوير أطفال البدو والحديث عنهم.

وكتب الممثل منشورا على صفحته على فيسبوك، اعتذر فيه عن الفيديو، وقال إن الفيديو يعود لرحلة عائلية خاصة منذ 5 سنوات، مبديا حزنه لما صدر عنه من كلام.

وقال: "هذه ليست طريقتي بتربية أطفالي، وليست طريقة لتعليم وتربية أي طفل آخر. طريقي هو مسار من الإنسانية والحب، وسأستمر بهذا الطريق. اعتذاراتي القلبية، وأطلب السماح من جميع مَن شعر أنه جرح من هذا الكلام".

في أعقاب انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت لجنة حقوق الطفل البرلمانية في الكنيست عقد جلسة طارئة غدا لمناقشة الموضوع.

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