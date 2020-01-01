هل يؤثر تناول المسكنات على الخصوبة .. تفاصيل

وكالات / سما /

يمكن أن تؤثر مشاكل الحمل أو شكاوى العقم على كل من الرجال والنساء، وفي بعض الأحيان يكون الأمر طبيعيًا ، ولكن في بعض الأحيان يؤثر النظام الغذائي الذي تتناوله أو الأدوية التي تتناولها بشكل روتيني على أعضائك التناسلية.

هناك العديد من العوامل مثل نمط الحياة والضغط النفسي وجيناتنا ، والتي تضر بخصوبة الشخص، ولكن هل تعلم أن كثرة تناول المسكنات قد تؤثرخصوبة الرجال.

كلما شعرنا بأي ألم (في أي مكان في الجسم) ، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو تناول مسكنات الألم، وعلى الرغم من أن مسكنات الألم هذه تساعدنا بالتأكيد في إعطاء راحة وشفاء فوريين ، إلا أن هناك تعقيدات مرتبطة بها، ومن المستحسن عدم تناول مسكنات الألم بانتظام بسبب زيادة أعراض الإمساك وضعف العضلات والسكتة الدماغية. بصرف النظر عن هذا ، هناك أثر جانبي مذهل آخر هو العقم عند الرجال.

وجد بحث أجرته الأكاديمية الوطنية للعلوم وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" علاقة مدهشة بين الرجال الذين يعتمدون على مسكنات الألم وانخفاض الخصوبة.

ووفقا للبحث، يستخدم الناس في الوقت الحاضر بشكل متزايد مضادات حيوية ومسكنات، والأسباب الرئيسية لذلك هي ضغط المكتب والتوتر وتغيير الجينات والطعام، و من الشائع أن يصاب الناس بالصداع وآلام الظهر وآلام البطن ومشاكل الضغط.

ويستخدم الناس مسكن للألم لتجنب هذا والتخلص من الألم على الفور. إلى جانب ذلك ، سهولة توفر أي مضاد -الأدوية الحيوية والمسكنات في متجر الصيدلي هي أيضًا السبب الرئيسي لزيادة استخدامه بسرعة.

كشفت دراسة أجريت على 31 رجلاً (بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من العمر) من الدنمارك وفرنسا هذه المعلومات، وقد نصح هؤلاء الرجال بأخذ 3 مسكنات ألم معروفة 600 ملج لمدة ستة أسابيع، و تم تشجيع الآخرين على تناول الدواء الوهمي الطبيعي خلال فترة الدراسة.

العقم ومسكنات الألم

بعد أسبوعين ، تم إجراء عدة اختبارات لمقارنة مستويات الهرمون، ووجدت هذه الاختبارات أنه تم تسجيل مستويات إنتاج الهرمون الملوتن لدى الرجال ، وكذلك زيادة في وظيفة الغدة النخامية، وكلاهما يلعبان دورًا أساسيًا في التكاثر.

هذه العوامل ، بالاقتران مع كليهما ، تمنع بعض خلايا الجسم من إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون وتميز الجسم في التسلسل ، مما يزيد الضغط ، ويؤثر على القدرة التناسلية.

كما أن تناول الكثير من المسكنات يزيد من خطر إصابة الأشخاص بحالة تسمى "قصور الغدد التناسلية" ، مما يؤثر على خصوبة الرجال وكذلك انخفاض مؤقت في إنتاج خلايا الحيوانات المنوية في الجسم.

ومع ذلك ، ليس من حقيقة أن جميع أنواع الأدوية تسبب مثل هذه المشاكل ، أو يجب إيقافها على الفور، ولمن يجب على الرجال فهم جرعاتهم وعدم الاعتماد على مسكنات الألم.