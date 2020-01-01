صور.. استشهاد مواطن وإصابة آخر قرب سلفيت

سلفيت /سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد مواطن من قرية كفل حارس في سلفيت، برصاص الاحتلال.

وأفادت الوزارة أن الشهيد وصل إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بحالة حرجة وكان مصاباً بالرصاص الحي في رقبته.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو إبراهيم أبو يعقوب (33 عامًا) من سكان كفل حارس.

فيما ذكر موقع يديعوت أحرونوت، أن قوة عسكرية إسرائيلية فتحت النار تجاه فلسطيني وأصابته بساقه، وتم اعتقاله ونقله للعلاج.

وأشار الموقع إلى أن القوة أطلقت النار على فلسطيني آخر لكنه فر من المكان، مدعيًا أن الشبان ألقوا زجاجات حارقة على طريق استيطاني قرب مستوطنة اريئيل.