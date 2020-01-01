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اكتشاف أحافير ديناصورات في الصين

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أحافير ديناصورات في الصين


وكالات / سما /

ذكر باحثون أن أحافير أربعة أنواع من الديناصورات تم اكتشافها في محافظة فوسوي بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.

وكانت الأحافير لدنياصورات من الصربوديات والثروبودات والأورنيثوبودات وسيراتوسورس.

وقال مو جين يو نائب رئيس متحف التاريخ الطبيعي في قوانغشي، "تم العثور على أحافير الديناصورات في أكثر من 10 مواقع في حوض ناباي، ومئات العظام الأحفورية المكتشفة تشمل الأضلاع وعظم الفخذ وعظم الشظايا والفقرات العصعصية".

وقال مو " لم يتم حفر سوى عدد قليل من المواقع. ولا يمكننا استبعاد إمكانية اكتشاف نتائج حفريات كبرى أخرى في المستقبل".

كما تم التنقيب عن أحافير الفقاريات الأخرى، بما في ذلك عظام وأسنان الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية والسلاحف والتماسيح.

وتبلغ مساحة الحوض حوالي 150 كيلومترا مربعا وهو واحد من الأماكن القليلة الغنية بالحفريات من العصر الطباشيري المبكر في آسيا. وقد عثر علماء الآثار على عدد كبير من أحافير الديناصورات في المنطقة منذ السبعينيات.

#ديناصورات #الصين

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