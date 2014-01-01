من هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على ميسي في صناعة الاهداف؟

وكالات / سما /

وصل ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى رقم قياسي في عدد التمريرات الحاسمة التي ترجمت إلى أهداف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وذلك بعد أن صنع هدفين في مباراة فياريال لزميليه لويس سواريز وأنتوان جريزمان.

وصنع ميسي 19 هدفاً في بطولة الليجا هذا الموسم، وهو أعلى عدد من التمريرات الحاسمة يصل إليه خلال مسيرته الاحترافية، محطماً رقمه السابق الذي سجله موسم 2014-2015 عندما صنع 18 هدفاً.

لكن ورغم ذلك، لا يتربع النجم الأرجنتيني على صدارة أفضل صانعي أهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، بل يحتل المركز الثاني خلف توماس مولر نجم بايرن ميونخ الذي تحوّل إلى صانع ألعاب في الأشهر الماضية.

وتمكن مولر من صناعة 21 هدفاً في الدوري الألماني وتفوق على جميع اللاعبين في الدوريات الكبرى بما في ذلك ليونيل ميسي، والمميز أنه وصل إلى هذا الرقم خلال 2260 دقيقة خاضها في الموسم الحالي، بينما احتاج البرغوث لـ2521 دقيقة في الليجا لكي يصنع 19 هدفاً.

1-توماس مولر (بايرن ميونخ): 21 تمريرة حاسمة

2- ليونيل ميسي (برشلونة): 19 تمريرة حاسمة

3- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 17 تمريرة حاسمة

4- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند): 16 تمريرة حاسمة

5- أليخاندرو جوميز (أتلانتنا): 15 تمريرة حاسمة

6- آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان): 14 تمريرة حاسمة

7- لويس ألبرتو (لاتسيو): 14 تمريرة حاسمة

8- كريستوفر نيكونكو (لايبزيج): 13 تمريرة حاسمة

9- ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند): 13 تمريرة حاسمة

10- ألكسندر أرنولد (ليفربول): 12 تمريرة حاسمة