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وزارة الاتصالات تفتتح برنامج التدريب الصيفي للعام 2020

الأحد 05 يوليو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

افتتحت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لخريجي الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المحلية  بحضور كلاً من م. بهجت الغفير مدير عام الادارة العامة للتنمية و  م. اسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية و م. يامن مطر مدير عام الحاسوب الحكومي و و م. محمد المتربيعي مدير المشاريع و التطوير التقني و الأنظمة و م. علي عكيلة مدير التدريب .

و أكد م. الغفير  أن برنامج التدريب الصيفي هذا العام والذي تعقده الوزارة بشكل دوري كل عام  يأتي انسجاما مع الخطة  التشغيلية السنوية للوزارة  و  من أهداف الوزارة  الإستراتيجية الوصول إلى مجتمع قائم على المعلومات و المعرفة و  تعزيز الشراكة والتعاون و التشبيك مع المؤسسات الأكاديمية لصقل المهارات اللازمة للخريج و التي تؤهله لسوق العمل  و تحديد التوجهات والسلوكيات و توسيع المدارك و امدادهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات سواء العمل الحر او العمل عن بعد.

و  بين م.  عكيلة على أهمية البرنامج التدريبي للمساهمة في تطوير قدرات خريجي تكنولوجيا المعلومات ودمجهم في واقع سوق العمل  و انطلاقاً من مسؤولية الوزارة  المجتمعة تجاه خريجي كليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبيناً أهمية الشراكة و تكامل الأدوار مع كافة قطاعات المجتمع .

ودعا عكيلة  الطلاب إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية و  التباعد الجسدي وعدم الازدحام و ضمن إجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية والتي سيتم تبيانها للطلاب .

ويذكر أنه يشارك في عملية التدريب طاقم من المهندسين المتخصصين وأصحاب كفاءات من الوزارة حيث يستمر التدريب   لمدة شهرين بواقع  90 ساعة تدريبية، بمشاركة 45 خريجاً و خريجة من 6 جامعات محلية فلسطينية .

#وزارة الاتصالات

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