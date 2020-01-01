وزارة الاتصالات تفتتح برنامج التدريب الصيفي للعام 2020

غزة / سما /

افتتحت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لخريجي الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المحلية بحضور كلاً من م. بهجت الغفير مدير عام الادارة العامة للتنمية و م. اسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية و م. يامن مطر مدير عام الحاسوب الحكومي و و م. محمد المتربيعي مدير المشاريع و التطوير التقني و الأنظمة و م. علي عكيلة مدير التدريب .

و أكد م. الغفير أن برنامج التدريب الصيفي هذا العام والذي تعقده الوزارة بشكل دوري كل عام يأتي انسجاما مع الخطة التشغيلية السنوية للوزارة و من أهداف الوزارة الإستراتيجية الوصول إلى مجتمع قائم على المعلومات و المعرفة و تعزيز الشراكة والتعاون و التشبيك مع المؤسسات الأكاديمية لصقل المهارات اللازمة للخريج و التي تؤهله لسوق العمل و تحديد التوجهات والسلوكيات و توسيع المدارك و امدادهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات سواء العمل الحر او العمل عن بعد.

و بين م. عكيلة على أهمية البرنامج التدريبي للمساهمة في تطوير قدرات خريجي تكنولوجيا المعلومات ودمجهم في واقع سوق العمل و انطلاقاً من مسؤولية الوزارة المجتمعة تجاه خريجي كليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبيناً أهمية الشراكة و تكامل الأدوار مع كافة قطاعات المجتمع .

ودعا عكيلة الطلاب إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية و التباعد الجسدي وعدم الازدحام و ضمن إجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية والتي سيتم تبيانها للطلاب .

ويذكر أنه يشارك في عملية التدريب طاقم من المهندسين المتخصصين وأصحاب كفاءات من الوزارة حيث يستمر التدريب لمدة شهرين بواقع 90 ساعة تدريبية، بمشاركة 45 خريجاً و خريجة من 6 جامعات محلية فلسطينية .