الجالية الفلسطينية في أميركا تعلن شروطها لدعم أي مرشح للرئاسة

واشنطن / وكالات /

أصدرت عشرات الشخصيات والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية إعلان مبادىء وسياسات حددت بموجبه مجموعة من المبادىء التي يتقرر على ضوء درجة الالتزام بها، دعم الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لأي مرشح يخوض سباقا للفوز بأي منصب فيدرالي في الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2020.

وشمل إعلان المبادىء ثلاثة عشر بندا جاء في مقدمتها أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا ودون قيد أو شرط، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، والتشديد على واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال.

واعتبر الإعلان النشاطات والفعاليات التي تندرج ضمن حملة المقاطعة غير العنيفة (بي دي إس) حقا مشروعا ينسجم تمام الانسجام مع التعديل الأول في الدستور الأميركي.

ودعا الإعلان إلى رفع فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على قطاع غزة، كما دعا حكومة الولايات المتحدة إلى الالتزام بما نص عليه القرار 2334 الذي اعتبر أن أية تغييرات تمس الواقع السكاني والجغرافي للأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية وغير شرعية.

ودعا الإعلان الولايات المتحدة إلى رفض وإنكار أي محاولة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة، وإرجاع السفارة الأميركية في إسرائيل إلى تل أبيب، والالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية باعتبار الجدار مخالفا للقانون الدولي ودعت لإزالته وتفكيكه.

وأكد الإعلان أن قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018 الذي يحصر حق تقرير المصير باليهود هو قانون عنصري، ودعا لتفعيل التشريع الأميركي بحماية الأطفال الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية، وربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي، ووقفها لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.

ودعا البيان جميع المرشحين الأميركيين لالتزام هذه المبادىء كونها تنسجم مع الأخلاق والقيم ومبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال المهندس محمد عبد السلام وهو رئيس جمعية النجدة وأحد المبادرين إلى الوثيقة، إن إنجاز هذه الوثيقة واتساع القاعدة الجغرافية والتمثيلية والمؤسسية للموقعين عليها تمثل إنجازا تاريخيا للجالية، معربا عن أمله في أن تتبنى الجاليات العربية والمسلمة والجاليات الصديقة ومجموعات الضغط ومنظمات حقوق الإنسان هذه المبادىء وتوحد مواقفها وتترجم وزنها في الانتخابات الأميركية المقبلة.

ووقع على الإعلان كل من م. محمد عبد السلام، م. ماهر عبد القادر، د. رباب عبد الهادي، د.فهد أبو عقل، مرجان أبو محمود، د. أسامة أبو رشيد، محمد أبو رميشان، احمد أبو زيد، مروان احمد، تيري أحول، ماهر عجلوني، د. سالم عجلوني، رشاد الدباغ، فراس الطيراوي، جهاد الدجاني، نديم عجلوني، أديب الزعنون، د. محمود عقل، هيثم عرنكي، معن رشيد عريقات سعيد عريقات، هويدا عراف، زينة عشراوي هاتشيسون، فؤاد عطية د. سعيد عطشان، نهاد عوض، عبد عوض، اليكس عوض، زينة عزام، عمر بدار، د. بشارة بحبح، سام بحور، غسان بلوط، أماني بركات، غسان بركات د. خليل برهوم، توفيق برقاوي د. حاتم بازيان، نينا بزوزي كوللرز، طلال بورنو، د. شفيق م. بدرون، د. جون ضبيط، سيما دجاني، د. كرم دعنا روش درويش، ليلى ديب، لميس ديك، د. بشارة دوماني، تيسير عيدة، غادة النجار، جميل السمنة، نورا عريقات، بسام عويس، جورج فاكس، رفقة فلنة، زيدان فرحات، د. علي فطوم، د. برهان غنايم، ناجي غنيمة، عبد غولة، جورج حبيب، فريدريك حديد، عماد حمامة، د. حنا حنانيا، ناديا حرارة، دانييل حرب، كين حرب د. لارا حرب شوقي حرب زها حسان سيفانا هواري سام هندي باسم حشمة د. مروان عيسى، جمال جبران، هبة قاسم، د.رشيد الخالدي، مسعود خياط، د. نجاة خليل، نورا خوري، جورج خوري، نزيه قبلاوي، جوناثان كتاب، سعيد ليمون، هايل منصور، سامي مشني، ماهر مصيص، حسام مصلح، عصام معلى، رشا مبارك، عثمان مرار، ريما مصطفى، دياب مصطفى، رانيا مصطفى، د.عيد مصطفى، أسامة ناصر، د. جمال ناصر، بول نورسي، ريما قاسم، راتب ربيع، عادل رشيد، جورج سابا، خالد صفوري، ندا ساحوري، عماد سالم، طالب سلهب، ليندا صرصور، د. مي صيقلي، عبد الله شحادة، سلمان شعلان، سابا شامي، د.سنان شقديح، رندة شطارة، جنان شباط، سام شحادة، شكري طه، ساندرا تماري، سمير طوطح، بول طوطح، سمير تفاحة، عامر زهر.

اعلان مبادىء وسياسات تجاه انتخابات 2020

صادر عن الاميركيين من اصل فلسطيني

نحن الموقعون أدناه، الأميركيون من أصول فلسطينية نعلن عن مجموعة المبادىء التالية. إن دعمنا لأي مرشح لأي موقع فيدرالي سوف يتقرر بناء لمدى اعترافهم والتزامهم بهذه المعتقدات.

للشعب الفلسطيني حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير

الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، يجب أن ينتهي فورا ودون قيد أو شرط.

على إسرائيل أن تعامل جميع الناس الواقعين تحت سيطرتها بشكل متساو،ة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الأصل. "جميع الناس" تشمل مواطني إسرائيل الفلسطينيين، والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

يملك اللاجئون الفلسطينيون حقا غير قابل للتصرف في العودة إلى وطنهم وديارهم، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194، كل اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، يجب أن يٌمكّنوا من ذلك في أقرب فرصة ممكنة، والتعويض عن الممتلكات لمن يختار عدم العودة ولكل من تعرضت املاكه للضياع أو الدمار، وفقا لمبادىء القانون الدولي أو المساواة، وذلك أن يطبق من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة.

إن المقاطعة غير العنيفة، بما في ذلك نشاطات بي. دي.إس BDS تقوم على أساس أعلى درجات سٌلّم القيم التي يشتمل عليها التعديل الأول، كما أعلنت المحكمة العليا الأميركية .إن التشريعات المناهضة لل بي .دي .إس ، والتي تعامل داعمي البي دي اس بشكل مغاير هي غير دستورية. إن النشاط الداعم لل بي . دي . إس لا يتماثل مع العداء للسامية.

إن الحصار غير القانوني وغير الإنساني لقطاع غزة، والذي أدى إلى إهلاك الاقتصاد وتدمير نظام الصحة العامة، والذي أدى إلى الانتشار الواسع للدمار والفقر والمرض والموت يجب أن يتوقف على الفور ودون قيد أو شرط.

وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، على الولايات المتحدة إدانة " كل الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيب السكاني، وخصائص وطبيعة الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما يشمل، ضمن أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وتدمير البيوت وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة.

يجب إنكار والتراجع عن الاعتراف الأميركي بقيام إسرائيل بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

يجب إعادة سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى تل أبيب.

إن الجدار الذي بدأ بناؤه في العام 2002، والذي يمتد عميقا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بشكل غير شرعي منذ العام 1967، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في العام 2004 " مخالفا للقانون الدولي"، يجب إزالته وتفكيكه.

إن قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018، والذي يعلن أن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود فقط، هو قانون عنصري.

وفقا لتشريع مجلس النواب 2407 الخاص بتشجيع حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن التمويل الأميركي يجب ألا يتجه لدعم الاعتقال العسكري، وعمليات الاستجواب، والانتهاكات، وسوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين.

يجب أن تقترن المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل، بوقف الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتتعارض مع القانون الدولي.

إننا نحن الأميركيين من أصل فلسطيني، حين نتحدث فإننا لا نعرف القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد مسألة دينية، بل إنها قضية إنسانية وسياسية وحقوق مدنية. إننا نتوقع من جميع الحملات، في عملية اتخاذها للقرارات، أن تأخذ باعتبارها أصوات الأميركيين من أصل فلسطيني، ونحن ندعو جميع المرشحين الذي يخوضون السباق الانتخابي لمواقع فيدرالية، أن يؤكدوا على هذه المبادىء التي تأسست على الأخلاق وحقوق الإنسان والقانون الدولي .

التواقيع ( مرتبة حسب الترتيب الهجائي للاسم الأخير)

محمد عبد السلام

رئيس جمعية النجدة - ديترويت

ماهر عبد القادر

الرئيس السابق لجمعية المهندسين العرب

د. رباب عبد الهادي

بروفيسور استاذة جامعية في الدراسات العربية والاسلامية

د. فهد ابو عقل

كاهن في الكنيسة المشيخية

مرجان ابو محمود

ائتلاف دالاس فلسطين

د. اسامة ابو رشيد

المدير التنفيذي مسمون من اجل فلسطين

محمد ابو رميشان

مدير تنفيذي لمؤسسة صندوق الأراضي المقدسة

احمد ابو زيد

عضو مؤسس – المدافعين عن الحلم

مروان احمد

عضو مؤسس- مشروع القدس

تيري احول

الرئيس السابق للاتحاد الاميركي لرام الله

ماهر عجلوني

رئيس سابق للاتحاد الاميركي لرام الله

د. سالم عجلوني

المركز الثقافي العربي الاميركي –وادي السيليكون

رشاد الدباغ

المدير التنفيذي

فراس الطيراوي

السكرتير العام للشبكة العربية للثقافة

جهاد الدجاني

البيت الفلسطيني نيو انجلاند

نديم عجلوني

رئيس سابق وعضو مؤسس للاتحاد الاميركي لرام الله

اديب الزعنون

ائتلاف ساكرامنتو لحقوق الفلسطينيين

د. محمود عقل

رئيس سابق الجمعية الطبية العربية الاميركية

هيثم عرنكي

مدير تنفيذ في المركز العربي الاميركي - كاليفورنيا

معن رشيد عريقات

مستشار خاص في جامعة ولاية اريزونا

سعيد عريقات

صحفي

هويدا عراف

عضو مؤسس في حركة التضامن الدولي

زينة عشراوي هاتشيسون

ناشطة سياسية حملة بيرني ساندرز

فؤاد عطية

عضو مجلس الائتلاف الاميركي الفلسطيني- سان فرانسيسكو

د. سعيد عطشان

استاذ مساعد – كلية سوارثمور

نهاد عوض

قائد في منظمة حقوق مدنية

عبد عوض

عضو ادارة اللجنة العربية الاميركية لمناهضة التمييز

اليكس عوض

التحالف المسيحي الفلسطيني من أجل السلام

زينة عزام

شاعرة ومديرة تنفيذية سابقة لمؤسسة القدس

عمر بدار

شاعرة

د. بشارة بحبح

مدير سابق ، معهد الشرق الاوسط هارفارد، مدرسة كينيدي

سام بحور

مؤسس epalestine

غسان بلوط

مؤسس ورئيس جمعية النهضة شيكاغو

أماني بركات

مؤسسة العودة

غسان بركات

رئيس مركز القدس

د. خليل برهوم

رئيس المجلس الفلسطيني اميركا

توفيق برقاوي

نائب رئيس اللجنة العربية الاميركية لمناهضة التمييز

د. حاتم بازيان

مسلمون أميركيون من أجل فلسطين

نينا بزوزي كوللرز

عضو مجلس ادارة مؤسسة بيت لحم

طلال بورنو

رئيس الجمعية الفلسطينية الاميركية نورث كارولينا

د. شفيق م. بدرون

نائب رئيس ائتلاف المنظمات الفلسطينية الاميركية

د. جون ضبيط

بروفيسور ورئيس جمعية فلسطينيون واميركيون من أجل السلام

سيما دجاني

مندوبة ولاية في حملة بيرني ساندرز

د. كرم دعنا

استاذ في جامعة واشنطن

روش درويش

رئيسة الجمعية العربية الاميركية للاعمال والمهن شيكاغو

ليلى ديب

مؤرخة فنون

لميس ديك

مجلس إدارة مؤسسة العودة،

د. بشارة دوماني

استاذ التاريخ جامعة براون

تيسير عيدة

امين صندوق الاتحاد الاميركي لرام الله وفلسطين

غادة النجار

عضو مؤسس في جمعية المهنيين العرب

جميل السمنة

رئيس صندوق الاراضي المقدسة

نورا عريقات

استاذة جامعية جامعة روتجيرس

بسام عويس

رئيس شبكة الخدمات الاجتماعية جمعية الاتحاد الاميركي لرام الله

جورج فاكس

المجلس الاميركي الفلسطيني

رفقة فلنة

رئيسة طلاب من أجل العدالة في فلسطين جامعة ديبول

زيدان فرحات

عضو إدارة الجمعية مركز الجمعية الفلسطينية الاميركية

د. علي فطوم

استاذ جامعي ميتشيغان

د. برهان غنايم

رئيس مشارك في الائتلاف من أجل السلام والعدالة

ناجي غنيمة

رئيس المركز الفلسطيني الاميركي الينوي

عبد غولة

عضو ادارة الائتلاف الاميركي الفلسطيني

جورج حبيب

الرئيس السابق للاتحاد الاميركي لرام الله

فريدريك حديد

مختص في التكنولوجيا الحيوية

عماد حمامة

الرئيس السابق لاتحاد الطيبة

د. حنا حنانيا

عضو مؤسس في شبكة المهنيين العرب

ناديا حرارة

الائتلاف الفلسطيني الاميركي سان فرانسيسكو

دانييل حرب

رئيس الاتحاد الاميركي لرام الله فلسطين

كين حرب

رئيس سابق للاتحاد الاميركي رام الله فلسطين

د. لارا حرب

استاذة جامعية جامعة برينستون

شوقي حرب

النداء الفلسطيني الموحد

زها حسان

محامية متخصصة في حقوق الانسان

سيفانا هواري

عضو مؤسس في KUVRD

سام هندي

عضو بلدية ورئيس سابق لبلدية فوستر سيتي كاليفورنيا

باسم حشمة

الرئيس السابق للمجلس الفلسطيني الاميركي

د. مروان عيسى

عضو إدارة جيل جديد من أجل فلسطين

جمال جبران

رئي سابق للاتحاد الاميركي لرام الله فلسطين

هبة قاسم

مستشارة سياسية

رشيد الخالدي

استاذ كرسي ادوارد سعيد في جامعة كولومبيا

مسعود خياط

منسق ائتلاف دالاس فلسطين

د. نجاة خليل

المجلس الفلسطيني الاميركي

نورا خوري

لجنة العودة

جورج خوري

الشبكة الاميركية الفلسطينية

نزيه قبلاوي

رجل اعمال وناشط اجتماعي

جوناثان كتاب

محامي حقوق انسان

سعيد ليمون

المجلس الفلسطيني الاميركي لويزيانا

هايل منصور

رئيس المركز الفلسطيني الاميركي ممفيس تينيسي

سامي مشني

رئيس شبكة المهنيين العرب في اميركا

ماهر مصيص

رئيس مشارك للتحالف الفلسطيني المسيحي للسلام

حسام مصلح

عصام معلى

رئيس سابق لمؤسسة الاراضي المقدسة

رشا مبارك

مؤسسة ( أنبوت باور)

عثمان مرار

عضو ادارة مؤسسة الاراضي المقدسة

ريما مصطفى

رئيسة شبكة المهنيين العرب

دياب مصطفى

رئيس مجلس الادارة للمركز المجتمعي الاميركي الفلسطيني

رانيا مصطفى

المدير التنفيذي للمركز المجتمعي العربي الاميركي

د. عيد مصطفى

رئيس سابق للجمعية الطبية العربية الاميركية

أسامة ناصر

رئيس المجلس الفلسطيني الاميركي شيكاغو

د. جمال ناصر

عميد فخري جامعة ولاية كاليفورنيا

بول نورسي

مندوب مؤتمر الحزب الديمقراطي فرجينيا

ريما قاسم

عضو ادارة المركز المجتمعي الفلسطيني الاميركي

راتب ربيع

رئيس الجمعية المسيحية المسكونية للاراضي المقدسة

عادل رشيد

نائب رئيس جمعية دير دبوان الخيرية

جورج سابا

رئيس سابق للاتحاد الاميركي لرام الله فلسطين

خالد صفوري

رئيس مؤسسة المصالح الوطنية

ندا ساحوري

رئيسة جمعية مسلمات أميركيات من اجل فلسطين

عماد سالم

عضو اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي تكساس

طالب سلهب

عضو مجلس ادارة مؤسسة العمل العربي الاميركي

ليندا صرصور

مندوبة وطنية حملة بيرني ساندرز

د. مي صيقلي

استاذة جامعية جامعة ولاية

عبد الله شحادة

رئيس المجلس الفلسطيني الايمركي الاباما

سلمان شعلان

رئيس سابق لجمعية دير دبوان الخيرية

سابا شامي

مؤسس ورئيس امنتدى العربي الاميركي فيرجينيا

د. سنان شقديح

عضو ادارة المجلس الفلسطيني الاميركي

رندة شطارة

عضو ادارة الائتلاف الفلسطيني الاميركي سان فرانسيسكو

جنان شباط

مديرة اللجنة العربية الاميركية ضد التمييز

سام شحادة

رئيس ائتلاف المنظمات الاميركية الفلسطينية

شكري طه

رئيس جمعية دير دبوان الخيرية

ساندرا تماري

محامية مختصة بحقوق الفلسطينيين

سمير طوطح

رئيس سابق للاتحاد الاميركي لرام الله، الائتلاف الفلسطيني فرنسيسكو

بول طوطح

عضو ادارة الائتلاف الاميركي الفلسطيني سن فرانسيسكو

سمير تفاحة

البيت الفلسطيني نيو انجلاند

عامر زهر

رئيس جيل جديد لفلسطين، مندوب وطني لحملة بيرني ساندرز