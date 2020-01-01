وفود مغربية رفيعة المستوى تؤكد رفضها لمخطط الضم ومساندتها الكاملة للقيادة والشعب الفلسطيني

الرباط /سما/

أكدت وفود مغربية رفيعة المستوى رفضها لمخطط الضم الإسرائيلي ومساندتها الكاملة للقيادة والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكدت هذه الوفود خلال زيارات قامت بها لسفارة دولة فلسطين، أن هذا المخطط يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعكس التجاهل التام للإرادة الدولية، وجهود السلام، والإنتهاك الخطير لقرارات ومعاهدات الأمم المتحدة.

ومن بين هذه الوفود، وفد من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية برئاسة الأمين العام إدريس لشكر، ووفد الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني برئاسة محمد بنجلون الأندلسي.

وأكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد إدريس لشكر على المواقف التاريخية والمبدئية للإتحاد الذي يشكل إمتدادا لمواقف الشعب المغربي وقواه "الحزبية، والنقابية، والمجتمعية" في مناصرة نضال الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال.

وأبرز لشكر خلال زيارته للسفارة الدور التاريخي والحيوي للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وجهود المملكة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، وعادلة، ودائمة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وذلك عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعرب عن إدانته للخطوة المتهورة لحكومة الاحتلال بشأن نيتها تنفيذ مخطط الضم، مطالبا بالضغط عليها لكي تتراجع عن القرار الخطير، معلنا إطلاق حملة واسعة النطاق لدعم نداء فلسطين إلى شعوب ودول العالم.

وفي السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني محمد بنجلون الأندلسي "إن المخططات الإسرائيلية ترمي إلى تجريد الشعب الفلسطيني من كل حقوقه المشروعة، وهو ما يستدعي وقفة جادة عربيا ودوليا لإنقاذ السلام وإستقرار المنطقة.

وأكد الأندلسي أن المملكة المغربية بمكوناتها كافة ملكا وحكومة وشعبا ترفض قرار الضم بالكامل، الذي يأتي في إطار "صفقة القرن"، ولن تدخر جهدا في التعبير عن موقفها والعمل على إفشال الصفقة بأكلمها".

هذا وقد أطلع سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي الوفود الزائرة على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية، وطبيعة النوايا الإسرائيلية الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية عبر مخططات الضم.

وبين الشوبكي أن الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية والإلتفاف الشعبي في التصدي لأهداف الاحتلال الإسرائيلي قد إستطاع خلق موقف دولي عام رافض لضم الضفة الغربية وما يترتب عليه من إنهاء فرص إستقرار المنطقة، وإحلال السلام فيها، محذرا من تراخي المجتمع الدولي في الإعلان عن مواقفه الملتزمة بالشرعية الدولية في مواجهة هذا الجموح الإسرائيلي المتطرف، وضرورة وضع حد لدولة الاحتلال عبر إجراءات عملية.

وعبر للوفود المغربية الزائرة عن شكره وتقديره للموقف المغربي ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية العادلة والحرص على إسناد القيادة والشعب الفلسطيني في كل المحافل، مشيرا إلى دور المملكة الهام إقليميا ودوليا بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية وحماية القدس وتعزيز صمود المقدسيين.

يذكر أن العديد من الأحزاب والاتحادات والقوى المغربية بعثت رسائل تضامينة إلى سفارة دولة فلسطين في الرباط، مؤكدة على ثبات الموقف المغربي رسميا وشعبيا في مواجهة مخططات الضم وصفقة القرن، فيما يجري الإعداد لعقد مؤتمر وطني عام في الرابع من الشهر الجاري بمشاركة الأمناء العامين للأحزاب المغربية، وممثلو مختلف القوى والنقابات، والسفير الشوبكي، وذلك لمناقشة قرار الضم الإسرائيلي، وسبل مواجهته على المستوى الإفريقي والدولي، حيث سيعقد المؤتمر عبر تقنية الإتصال المرئي، تماشيا مع الظروف الصحية الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد.