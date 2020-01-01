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الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم

الأربعاء 01 يوليو 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعقب على "رسائل النار" .. وتصريح أبو عبيدة أوقف الضم


القدس المحتلة / سما /

أطلق الذراع العسكري لحركة حماس رشقات صاروخية صوب البحر في رسالة لا مثيل لها من قبل تحذيرا لإسرائيل من إقدامها على أي خطوة لضم مناطق بالضفة الغربية.
 
وحسب قناة كان، أفادت مصادر فلسطينية بأن ذراع حماس العسكري أطلق الليلة الماضية ما يقرب من 24صاروخا صوب البحر.
 
وأكدت القناة أن إطلاق الصواريخ جاء تحذيرا لإسرائيل من تنفيذ الضم الذي حددت تاريخه اليوم 1 يوليو.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بشكل غير اعتيادي أطلقت حماس رشقات صاروخية تجاه البحر وهي تحذيرات لإسرائيل من الضم.
 
وقال مراسل الصحيفة إليئور ليفي، إن إطلاق الصواريخ صوب البحر يأتي لتوضيح نوايا حماس العسكرية إذا أعلنت إسرائيل عن تطبيق ضم الضفة.
 
وأشار إلى أن الناطق باسم الذراع العسكري لحركة حماس حذر إسرائيل من أن ضم الضفة بمثابة إعلان حرب.
 
ونقل "موقع والا العبري "عن الجيش الإسرائيلي توقعه، بأن تشن الفصائل في قطاع غزة  عمليات أو إطلاق صواريخ على إسرائيل، ردا على ضم أجزاء من الضفة الغربية.
 
وقال مراسل قناة "كان" غال بيرغر: "يبدو أن تصريح الناطق باسم الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أوقف الضم".
 
بدورها علقت القناة 13 العبرية،  بالقول إنه من المتوقع أن تجري حماس اليوم تظاهرات رفضا للضم بغزة، والجيش يستعد لإطلاق الصواريخ.

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