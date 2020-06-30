هنية يبعث رسالة للحملة العالمية للعودة بشأن الضم

غزة / سما /

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة للمنسق العام للحملة العالمية للعودة، الشيخ يوسف عباس.

وسلم عضو مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس علي بركة، رسالة هنية للشيخ يوسف عباس في مقر الحملة ببيروت.

ودعا هنية، الشيخ عباس إلى العمل من خلال الهيئات والأطر الإسلامية من أجل حماية المشروع الوطني القائم على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وثوابته ومقدساته.

كما دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى تحشيد الرأي العام الشعبي في الدول العربية والإسلامية للتحرك الفاعل من أجل رفض مشاريع الاحتلال ومخططاته.

وبحث بركة خلال اللقاء، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، معربًا عن تقديره للجهود التنسيقية التي تنفذها الحملة العالمية في الربط بين منظمات المجتمع المدني حول العالم.

بدوره، أكد المنسق العام للحملة أن فلسطين مسؤولية الجميع، وأن كل حرّ في العالم يجد لزامًا عليه أن يقدّم ما يستطيع لأجل هذه القضية المحقة.

وأكد ضرورة تكاتف جميع أطياف الأمّة بمكوّناتها كافة، ونبذ عوامل التفرقة والخلاف لما لذلك من انعكاس سلبي على قضايانا المصيرية.