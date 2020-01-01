شاهد.. لأول مرة العقيد "معتز" ينشر صورة أطفاله

وكالات / سما /

بعد أن حافظ على خصوصية عائلته، نشر الفنان السوري وائل شرف صورة جمعته لأول مرة مع ولديه.

وظهر وائل شرف في الصورة التي نشرها عبر تطبيق انستغرام، وهو يتوسط ولديها ليمار وجود.

شرف الذي إشتهر بشخصية العقيد معتز عبر الوطن العربي، قال إن هذه الصورة من كواليس السلسلة الشهيرة في الجزء السابع.

وعلق متمنيا لجميع المتابعين بأن يحفظ لهم أبنائهم، وأبدى شوقها لكواليس العمل ” إسقالله”.

الجمهور تفاعل مع الصورة إذ حصدت على أكثر من 50 ألف إعجاب في الساعات الأولى من نشرها.

جود إبن الفنان وائل شرف لم تظهر ملامح وجهه بشكل واضح، ولكن رداود مواقع التواصل الاجتماعي قال أن إبنته ليمار تحمل شبه كبير منه.

يذكر أن الفنان وائل شرف قدم لزوجته رسالة غزلية منذ أيام بعد نشره لصورة جمعتهم سوية بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق شرف قائلا “كل سنة وأنتِ سالمة يا أجمل و أرق امرأة بالعالم. هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتي أسأل الله أن يسعدك ويهنيكي وتضلي فوق رأس ليمار وجود و منورة البيت يا أحلى خلود”.