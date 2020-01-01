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الأمم المتحدة "مصدومة ومُنزعجة" بسبب فيديو ممارسة الجنس في إحدى سياراتها بإسرائيل

السبت 27 يونيو 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة "مصدومة ومُنزعجة" بسبب فيديو ممارسة الجنس في إحدى سياراتها بإسرائيل


نيويورك /سما/

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الجمعة، إن المنظمة "مصدومة ومنزعجة للغاية" من تصوير شخصين يمارسان الجنس فيما يبدو داخل إحدى سياراتها الرسمية في إسرائيل.

ووصف دوجاريك السلوك، الذي ظهر في الفيديو بأنه "بغيض"، وقال إن الأمم المتحدة بدأت تحقيقا بعد ظهور مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يضم موظفا غير ميداني يُزعم أنه مارس الجنس مع امرأة في سيارة رسمية. وفق موقع سي ان ان بالعربية

وقال المسؤول الأمُمي: "إن السلوك الظاهر فيها مقيت ويتعارض مع كل ما نمثله ونعمل على تحقيقه فيما يتعلق بمكافحة سوء السلوك من قبل موظفي الأمم المتحدة".

وتم تصوير مقطع الفيديو ليلاً، مدته 18 ثانية، وتم مشاركته على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تصويره على ما يبدو من قبل مصدر مجهول في شارع رئيسي في تل أبيب.

وقالت الأمم المتحدة إن مقطع الفيديو، ظهر فيه مركبة رباعية الدفع، تحتوي على أفراد "من المحتمل أنه تم تعيينهم في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة".

وأضافت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، في بيان: "لقد علمنا بالفيديو قبل أكثر من يومين بقليل وتم تنشيط زملائنا في مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور. أعرف أن تحقيقهم يسير بسرعة كبيرة على وشك الانتهاء. نحن نعلم أن مكان الحادث مع تحديد هوية الأفراد في الفيديو، الذين من المحتمل أنهم معينون بالهيئة".

كما أكدت الهيئة الأممية أن "البعثة تقف ملتزمة بسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح إطلاقا ضد أي نوع من أنواع سوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتذكر موظفيها بالتزاماتهم بمدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة".

#الامم المتحدة #اسرائيل

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