ماندزوكيتش قد يعود إلى الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية في إيطاليا اليوم الثلاثاء، أن مهاجم نادي يوفنتوس السابق، ماريو مانزوكيتش، قد يعود إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.

وكان مانزوكيتش قد غادر صفوف نادي يوفنتوس خلال شهر يناير الماضي، وذلك من أجل الالتحاق بالدحيل القطري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد فسح عقده مع البيانكونيري.

وبالرغم من امتداد عقد مانزوكيتش مع الدحيل لنهاية موسم 2021 المقبل، إلا أن موقع كالتشيو ميركاتو ذكر أن الدولي الكرواتي السابق جاهز لمغادرة الفريق القطري هذا الصيف.

وأضاف الموقع، أنه بالإضافة إلى رغبة مانزوكيتش إلى العودة للعب بالدوري الإيطالي، إلا أن الدوري التركي هو الوجهة الأكثر احتمالًا للاعب البالغ من العمر 34 عامًا، خاصًة مع وجود رغبة قوية من قبل فناربخشة وغلطة سراي في ضم اللاعب.

وأردف الموقع، أن نادي إي سي ميلان من الممكن أن يكون هو الوجهة المقبلة لمانزوكيتش حال قرر العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث سيكون بديلًا لزلاتان إبراهيموفيتش المتوقع رحيله عن الروسونيري.

ولم يلعب مانزوكيتش مع الدحيل سوى في سبعة لقاءات فقط في كافة المسابقات تمكن خلالها اللاعب من تسجيل هدف واحد.

ولعب مانزوكيتش في صفوف يوفنتوس لمدة أربع مواسم ونصف، وتمكن خلالها من تحقيق الكثير من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بالدوري الإيطالي أربع مرات، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.