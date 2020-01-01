تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 156 إصابة

رام الله / سما /

اعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 13 إصابة في مدينة الخليل وإصابة في دورا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 156 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 1184 إصابة.

وقالت الوزيرة في بيان لها انه "تم إجراء فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من جمهورية مصر العربية وعددهم 270 مواطناً، وقد تم الحجر عليهم إلى حين ظهور نتائجهم، حيث أشارت الفحوصات المخبرية إلى أن جميع فحوصاتهم كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً".

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