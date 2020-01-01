  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 156 إصابة

الإثنين 22 يونيو 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 156 إصابة


رام الله / سما /

اعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 13 إصابة في مدينة الخليل وإصابة في دورا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 156 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 1184 إصابة.

وقالت الوزيرة في بيان لها انه "تم إجراء فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من جمهورية مصر العربية وعددهم 270 مواطناً، وقد تم الحجر عليهم إلى حين ظهور نتائجهم، حيث أشارت الفحوصات المخبرية إلى أن جميع فحوصاتهم كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً".

اقرا/ي ايضا: تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 142 إصابة

#الصحة #فيروس كورونا #اصابات #كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

العثور على مواطن مشنوقاً بخانيونس

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

وزيرة الصحة : تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

عريقات

عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

ملادينوف: "الضم" سيقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.. والاتحاد الاوروبي: لن يمر دون رد..!

===

شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

5

القيادة تجتمع الاربعاء.. مجلس الوزراء يكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة..

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال