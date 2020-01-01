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تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 142 إصابة

الإثنين 22 يونيو 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 142 إصابة


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، ظهر اليوم الاثنين.

وأوضحت في بيان لها، أن من بين الإصابات 21 إصابة في حلحول، و29 في يطا، و3 إصابات في مدينة الخليل، و3 إصابات في نوبا، وإصابة في السموع، وإصابة في تفوح، وإصابة في سعير، وإصابة في بيت أولا.

وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت منذ الصباح إلى 142 إصابة، وأن مجمل الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 1170. فيما سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 597 حالة.

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#وزارة الصحة #اصابات #فيروس كورونا #الخليل #كورونا في فلسطين

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