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طبيب سعاد حسني يكشف أنها كانت متزوجة من سيناريست كبير في آخر أيامها

السبت 20 يونيو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب سعاد حسني يكشف أنها كانت متزوجة من سيناريست كبير في آخر أيامها


وكالات / سما /

قال عصام عبد الصمد طبيب الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، المعروفة بسندريلا الشاشة العربية، إنها كانت متزوجة من سيناريست كبير قبل وفاتها.

وأشار خلال حديث لقناة "صدى البلد" إلى أن سعاد حسني كانت تنوي العودة للتمثيل، وكان من المفترض أن يحجز لها على طائرة "لندن-شرم الشيخ" لكي تجد سامية شقيقة الشاعر الراحل صلاح جاهين، في استقبالها بالمطار، ثم يغادران معا إلى القاهرة.

وتابع أن سعاد حسني لم تكن تنوي الذهاب إلى منزلها ولكن إلى شقة، حيث ستلتقي فيها بزوجها "السيناريست الكبير"، الذي قال عبد الصمد إنه لا يتذكر اسمه حاليا.

ولفت إلى أن عنوان الشقة هو 8 شارع طرابلس في حي مدينة نصر، متفرع من شارع عباس العقاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف أن سعاد حسني أوصته بالقيام بثلاثة أمور في أواخر أيامها، الأول أن يكتب عنها كتابا وهو ما فعله، والثاني أن يزور قبرها كلما جاء إلى مصر وهو ما يحرص عليه دائما، أما الأمر الثالث فهو ألا يظهر أي صور لها في فترة مرضها.

#سعاد حسني

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