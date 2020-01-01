  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هارتس :السكرتير العسكري السابق لنتنياهو كان جاسوسا لدولة اجنبية

الجمعة 19 يونيو 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس :السكرتير العسكري السابق لنتنياهو كان جاسوسا لدولة اجنبية


القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة هارتس العبرية الجمعة، معلومات سرية حول وجود جاسوس أمني خطير في مكتب رئيس وزراء الجيش الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وكان من المقربين له ومطلعا على اخطر الاسرار العسكرية في الدولة العبرية.

وكتب الصحفي الإسرائيلي "حاييم ليفنسون" من صحيفة "هأرتس" العبرية في تغريدة له عبر تويتر، تحت بند "سمح بنشر قضية أمنية خطيرة"، أنّ نتنياهو يضع جاسوساً في مكتبه يدعى "يوحانان لوكر"، حيثُ سيتم اختياره ليكون في منصب أمني كبير.

وأشار، إلى أنّه "يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق "لوكر" الذي اختاره نتنياهو شخصياً لهذا المنصب الحساس، ورشحه لقيادة القوات الجوية، وتم تعيينه لدراسة ميزانية الجيش الإسرائيلي.

999

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الشرطة تصدر بيانا مهما حول ما نشر بشان الاعتداء على المناضلة ام جبر وشاح بمخيم البريج

فتح توجه نداءً مصيريا لابنائها والشعب الفلسطيني ...

ردا على اتهام بولتون..نتنياهو يوضح موقفه من "كوشنر" و "صفقة ترامب"

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 50 إصابة

هل حدث الضم بالفعل؟.. منظمة التحرير تنشر تقريرا مهما حول خطر الضم على الاراضي الفلسطينية

وزيرة الصحة تصدر سلسلة قرارات بعد الإعلان عن دخول فلسطين بموجة ثانية من جائحة كورونا

مصادر إسرائيلية : فرصة صفقة تبادل أسرى مع حماس تتبدد

الأخبار الرئيسية

مصادر أمنية اسرائيلية : الصواريخ التجريبية بداية لنفاذ صبر غزة

لن يحدث غليان في الشارع الفلسطيني والعربي.. الاستخبارات الإسرائيلية: يجب تنفيذ مخطط الضم فورا

مصدر إسرائيلي مطلع: كوشنر غاب عن الرادار و منشغل بإنقاذ ولاية حماه الثانية

محدث.. الصحة: تسجيل 39 اصابة جديدة بكورونا و22 حالة تعافٍ

860x484 (3)

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يبدأ استعدادات "لعبة الحرب" لموجهة آثار الضم