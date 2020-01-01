هارتس :السكرتير العسكري السابق لنتنياهو كان جاسوسا لدولة اجنبية

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة هارتس العبرية الجمعة، معلومات سرية حول وجود جاسوس أمني خطير في مكتب رئيس وزراء الجيش الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وكان من المقربين له ومطلعا على اخطر الاسرار العسكرية في الدولة العبرية.

وكتب الصحفي الإسرائيلي "حاييم ليفنسون" من صحيفة "هأرتس" العبرية في تغريدة له عبر تويتر، تحت بند "سمح بنشر قضية أمنية خطيرة"، أنّ نتنياهو يضع جاسوساً في مكتبه يدعى "يوحانان لوكر"، حيثُ سيتم اختياره ليكون في منصب أمني كبير.

وأشار، إلى أنّه "يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق "لوكر" الذي اختاره نتنياهو شخصياً لهذا المنصب الحساس، ورشحه لقيادة القوات الجوية، وتم تعيينه لدراسة ميزانية الجيش الإسرائيلي.