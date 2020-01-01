عبارات تلفت انتباه الرجل

وكالات / سما /

يجب على المرأة أن تعلم أن الرجل بحاجة إلى سماع كلمات وأقوال حنونة ورقيقة مثلها تماماً، خصوصاً إذا كانت من المرأة التي يحبها ويهيم عشقاً بها، يعتقد البعض أنّ الرجال لا يهتمون عادةً بسماع عبارات المدح والإطراء على صفاتهم الحسنة، ولكن وفقاً للدكتورة سناء الجمال خبيرة التنمية البشرية فإن الرجل يُحب عبارات المديح الصادقة، بعيداً عن المُجاملات الزائفة التي قد تُقال كذباً؛ لإشعاره بالسعادة فقط، كما أن لهذه الكلمات أثراً كبيراً في زيادة ثقته بنفسه.

عبارات الاعتراف بالحب والسعادة



يهتم الرجل باعتراف المرأة له بمشاعرها الحقيقيّة، وبمدى السعادة التي يُدخلها إلى حياتها، فهذا يضمن استمرار رغبته بأن يكون مصدر طاقة إيجابية للمرأة، فبدون الاعتراف بقيمته سيشعر بالإحباط، وبكونه بلا فائدة، وبحسب خبيرة العلاقات سوزان وينتر فإن الرجل يشعر بفخر شديد عند معرفته أنّه سبب في تغيّر حياة المرأة للأفضل.



عبارات التقدير والثناء



يُعتبر الثناء على الرجل أمراً جيّداً ومُهماً، حيث إنّ معرفته بأن المرأة تُقدّر وجوده، وتشعر بقيمة ما يفعل من أجلها سيشد انتباهه لها أكثر، وسيُحفّزه على مواصلة سلوكه الجيّد والمرغوب، وفي المُقابل فإنّ تجاهل جهوده، وما يُقدّمه سيُقلّل من رغبته بتحقيق كل ما يُسعد المرأة، ويُرضيها.



عبارات الفخر بالرجل



يختلف الرجال عن النساء في اهتمامهم الكبير بتقدير الذات، فثقتهم بأنفسهم تنبعث غالباً من مدى نجاحهم في العمل، وقدرتهم على الإنجاز وتحقيق الأهداف، وبالتّالي فإنّ وجود امرأة في حياة الرجل تُشجعه، وتقدم له الدعم الكافي لمُواصلة السعي أمر يعني له الكثير، حيث إنّ مُبادلة الرجل بعض العبارات التي تشي بالإيمان به وبقدراته، وطمأنته بأنّ نتائج عمله الشاق ستكون رائعةً، تُعتبر دلالةً واضحةً له على فخرها به، ممّا سيزيد من اهتمامه بها.



عبارات الثقة والإخلاص



يُولّد تعبير المرأة عن رغبتها في قضاء حياتها بجانب الرجل شعوراً بالأمان لديه، وهو مفتاح نجاح كُل علاقة حب بين الرجل والمرأة، كما أنّه مؤشر مهم في نظره على ثقتها به، وإخلاصها له؛ فهي بذلك تتعهّد له بقضاء بقيّة حياتها معه، وتقوّي الرابطة بينهما، وتُعزّز من قوّتهما وقدرتهما على تحدّي الحياة معاً.