ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، إن القيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود ولا مقايضة على الوطن بالمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ملحم يوم الأحد، للحديث عن مستجدات الوضع المالي وإجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد ملحم، اننا في معركة، وهناك ضحايا لكل معركة، والموظفين شركاء في هذه المعركة، وعندما تتيسّر الأمور فالحكومة لن تتردد عن تسديد جميع ديونها.

وأضاف: الموضوع المالي حساس ومهم لكل عائلة وكل اسرة، نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية وسنتجتاز هذه الأزمة بكل ثبات، مؤكدا أنه "لا مقايضة على الوطن بالمال، ولا مقايضة لمواقفنا السياسية بالمال".

وأوضح ملحم، أنه عندما تكون هناك إمكانية لن تتردد الحكومة من تصفير كل الديون التي عليها، مشيرا إلى أنه حال توفرت المبالغ التي تُمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستعلن عن ذلك.

وحول إجلاء العالقين الفلسطينيين قال ملحم، إنه سيبدأ اجلاء 1600 من العالقين في مصر في 21 من الشهر الجاري، موضحا أن سبب تاخير اجلاء العالقين يعود للاوضاع والإجراءات في دول العالم بسبب جائحة كورونا

وأكد ملحم، انه خلال المرحلة المقبلة سنقلص من مساحة انتشار (كورونا)، مشيرا أننا لا نريد العودة الى الاجراءات واعدنا الحياة الى شرايين الحياة الاقتصادية، نريد مشاهدة مشهد الكمامات والقفازات في الشوارع، وسنلزم الموظفين بذلك.