  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

الأحد 14 يونيو 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، إن القيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود ولا مقايضة على الوطن بالمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ملحم يوم الأحد، للحديث عن مستجدات الوضع المالي وإجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد ملحم، اننا في معركة، وهناك ضحايا لكل معركة، والموظفين شركاء في هذه المعركة، وعندما تتيسّر الأمور فالحكومة لن تتردد عن تسديد جميع ديونها.

وأضاف: الموضوع المالي حساس ومهم لكل عائلة وكل اسرة، نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية وسنتجتاز هذه الأزمة بكل ثبات، مؤكدا أنه "لا مقايضة على الوطن بالمال، ولا مقايضة لمواقفنا السياسية بالمال".

وأوضح ملحم، أنه عندما تكون هناك إمكانية لن تتردد الحكومة من تصفير كل الديون التي عليها، مشيرا إلى أنه حال توفرت المبالغ التي تُمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستعلن عن ذلك.

وحول إجلاء العالقين الفلسطينيين قال ملحم، إنه سيبدأ اجلاء 1600 من العالقين في مصر في 21 من الشهر الجاري، موضحا أن سبب تاخير اجلاء العالقين يعود للاوضاع والإجراءات في دول العالم بسبب جائحة كورونا

وأكد ملحم، انه خلال المرحلة المقبلة سنقلص من مساحة انتشار (كورونا)، مشيرا أننا لا نريد العودة الى الاجراءات واعدنا الحياة الى شرايين الحياة الاقتصادية، نريد مشاهدة مشهد الكمامات والقفازات في الشوارع، وسنلزم الموظفين بذلك.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #مخططات الضم #القيادة الفلسطينية #رواتب الموظفين #عودة العالقين

الأكثر قراءة اليوم

سيلتقي اليوم فريدمان .. حلم "الضم" يتبخر بالنسبة لنتنياهو

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم

مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

صحيفة مقربة من نتنياهو تزعم :دول عربية ابلغت عباس بان مخطط الضم سيتم تطبيقه على مراحل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

كوهين

رئيس الموساد يسعى لإقناع دول عربية بالضم وبصدد جولة بالمنطقة

جنرال إسرائيلي محذرا من "الضم": المنفعة ستنقلب لخسارة... و الاسوأ لا يزال أمامنا!

طائرة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس