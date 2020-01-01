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ليبيا.. حكومة الوفاق تقبل الحوار مع قوات حفتر بشرط الحفاظ على سيادة ليبيا

الأحد 14 يونيو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا.. حكومة الوفاق تقبل الحوار مع قوات حفتر بشرط الحفاظ على سيادة ليبيا


طرابلس / وكالات /

صرح باشا أغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بأن أي مبادرات لإنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية مرحب بها.
وأكد أغا في تغريدة له على موقع تويتر أنه من اللازم أن تتضمن هذه المبادرات سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية ولا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الإستيلاء على السلطة بقوة السلاح في إشارة على ما يبدو للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي .
 وقال متحدثا عن القوات غير النظامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس “إن إهمال المقاتلين الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة”.
وطرح عدد من المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية آخرها المبادرة المصرية وإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار والذي رحبت به دول عربية ودولية كحل لوقف القتال بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي خسرت مواقعها غرب البلاد.
وتشهد محاور القتال في سرت وسط البلاد هدوءً حذرا منذ يومين دون اشتباكات تذكر .

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