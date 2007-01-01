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اليونايتد يُضحي بنجمه من أجل التعاقد مع فان دي بيك

الأحد 14 يونيو 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يُضحي بنجمه من أجل التعاقد مع فان دي بيك


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي ستار” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد ستستغني عن أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس الهولندي.

وارتبط اسم فان دي بيك ابن 22 عاماً بالانتقال للعب في صفوف مانشستر يونايتد ابتداءً من الموسم المقبل، وسط رغبة من ريال مدريد الإسباني أيضاً بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بالتضحية باللاعب أندرياس بيريرا من خلال بيعه هذا الصيف من أجل التعاقد مع فان دي بيك.

وأكملت الصحيفة أن أندية نيوكاسل يونايتد، ووست هام يونايتد، وأيضاً إيفرتون يرغبون في التعاقد مع أندرياس بيريرا، وسيقوم الشياطين الحمر ببيع اللاعب للفريق الذي سيقدم عرضاً أفضل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن التعاقد مع دوني فان دي بيك، سيحطم خطط مانشستر يونايتد في التعاقد مع النجم الشاب كاي هافيرتز لاعب خط وسط بايرن ليفركوزين الألماني، ولكن إدارة اليونايتد ستفعل أي شيء للحصول على خدمات الدولي الهولندي المميز.

الجدير بالذكر أن عقد دوني فان دي بيك سينتهي مع أياكس صيف عام 2022، وشارك هذا الموسم مع فريقه في 37 مباراة، ونجح لاعب خط الوسط في تسجيل عشرة أهداف، وصناعة أحدى عشر آخرين.

#مانشستر يونايتد #فان دي بيك

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