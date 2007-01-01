قادة الجيش لـ"غانتس": الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.. وقد يتصاعد لإطلاق صواريخ وعودة المسيرات

القدس المحتلة / سما /

ذكر أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن قادة الجيش الإسرائيلي، أبلغوا وزير الجيش بيني غانتس، أن الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.



وبحسب المراسل العسكري الاسرائيلي، فقد أخبر قادة الجيش، غانتس، أن الوضع قد يتصاعد إلى إطلاق للصواريخ، وعودة المسيرات بالقرب من السياج الفاصل.

في السياق، علم موقع والا العبري أن مؤسسة الدفاع أجرت مناقشة متعمقة قبل حوالي ثلاثة أسابيع مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان، والقيادة الجنوبية، والشاباك، والموساد، ناقشوا خلالها سباق تسلح منظمة "حماس" في السنوات الأخيرة.

وأوضح الموقع العبري، أنه في مؤسسة الدفاع قدموا صورة مخيفة حول أنه بينما تنعم "إسرائيل" بهدوء نسبي على الجبهة الجنوبية، تستغل منظمة "حماس" الوقت لتدريب قواتها وتعزيز ترسانتها العسكرية من تطوير للصواريخ وإجراء التجارب البحرية لتحسين مداها ودقة إصابتها، وتطوير الطائرات بدون طيار وتصنيع وتهريب الأسلحة، ما يعطي صورة مرعبة حول طبيعة أي جولة قادمة.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر اعلام عبرية، أن حركة حماس هددت اليوم السبت، بتجديد التصعيد على السياج الحدودي مع إسرائيل، بعد تنصل الأخيرة من التفاهمات وخاصة تأخر إدخالها المنحة القطرية.



ونقلت قناة كان العبرية عن مصدر فلسطيني قوله إن حماس هددت إسرائيل بعودة التصعيد عند الحدود إذا لم تدخل الأموال القطرية لغزة وعدم إيفاءها بالتزاماتها تجاه قطاع غزة.



وأشار المصدر إلى أن حماس قررت استئناف الإرباك الليلي إضافة إلى اختراق الحدود والتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.



