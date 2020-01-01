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الكشف عن مواعيد الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا

الخميس 11 يونيو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مواعيد الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، عن مواعيد المباريات والأدوار المتبقية لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب النظام الذي ستسير عليه البطولة، بدءًا من الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، لاتخاذ قرار بشأن نهاية الموسم القاري، وهو اجتماع يمكن أن يعقد على مدار يومين.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن دوري أبطال أوروبا سيُستأنف يوم 3 أغسطس/آب المقبل.

وستلعب المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي، وهي مباريات أولمبيك ليون ضد يوفنتوس، برشلونة أمام نابولي، ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ أمام تشيلسي، في الفترة من 3 إلى 10 أغسطس/ آب.

ومن المقرر أن يقام الدور ربع النهائي بدءا من يوم 12 أغسطس/ آب، وبعده مباشرة نصف النهائي بدءا من يوم 15 من الشهر ذاته.

وسيتم لعب الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة فقط، في دولة محايدة سيتم اختيارها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد 23 أغسطس/آب في تمام العاشرة مساءً (بتوقيت السعودية) في العاصمة البرتغالية لشبونة، مع وجود احتمالية بإقامتها في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وسيدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا إمكانية وجود جماهير في الملاعب، لتجنب رفع الفائز باللقب الكأس في ملعب فارغ.

#دوري أبطال أوروبا

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