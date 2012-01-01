إنتر ولاتسيو يرغبان في ضم جيرو من تشيلسي

وكالات / سما /

من جديد يعود إسم المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو، لاعب نادي تشيلسي ونجم نادي أرسنال السابق إلى سوق الإنتقالات الصيفية، بعد أن كان قريبًا للغاية من الرحيل إلى نادي إنتر ميلان في الشتاء الماضي.

وحسب صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية الشهيرة فإن نادي إنتر ميلان يُنافس نادي لاتسيو على ضم المهاجم الفرنسي صاحب ال33 عام، حيث يأملون في تدعيم صفوفهم بمهاجم مخضرم ويستطيع أن يكون دعمًا قويًا لدكة البدلاء.

وسيكون جيرو متاحًا بعد نهاية الموسم الجاري ليكون حرًا بعد نهاية عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي وافق وديًا البقاء بالرغم من نهاية عقده بنهاية شهر يونيو بسبب توقف الدوري لظروف فيروس “كورونا”.

وتشير الصحافة الإنجليزية إلى أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام يرغب هو الآخر في تدعيم صفوفه بأوليفييه جيرو حيث إنه يرى بديلًا مميزًا للنجم هاري كين بسبب خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

وأضافت إلى أن نادي لاتسيو كان مهتمًا بضم اللاعب في عام 2012 قبل الانتقال إلى نادي أرسنال ولكن هداف الدوري الفرنسي السابق فضّل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.