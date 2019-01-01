مركز د. حيدر عبد الشافي يحيي الذكرى المائة وواحد لميلاده

غزة / سما/

نظم مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية وقفة أمام منزل القائد الوطني الكبير الدكتور حيدر عبد الشافي حيث العاشر من حزيران عام 1919 كان يوم ميلاده ، وذلك بمشاركة أصدقاء ونشطاء المركز .

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وعرائض تؤكد القيم والمبادئ التي كان ينادي بها الراحل الكبير ومنها ( الوحدة الوطنية ، تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، التمسك بحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة ) .

وألقى مدير المركز أ. محسن أبو رمضان كلمة بهذه المناسبة أكد بها أن المركز مستمر بأداء رسالته عبر الوفاء لمسيرة الراحل الكبير وإعادة إنتاجها وتأصيلها بين أوساط الشباب والأجيال الصاعدة .

وأشار إلى أننا أحوج ما نكون لهذه المبادئ والقيم التي تجسد حرص الانتماء للقضية الوطنية ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .

وأكد أن وفائنا يكمن بالتعلم من مسيرته وبإعادة إنتاج قيمه والعمل على تطبيقها والسير على هداها وخاصة بما يتعلق بالنزاهة والشفافية والاستقامة مؤكداً على ما كان يردده الراحل الكبير بأن المنظمات الأهلية يجب أن تعطي نموذجاً بالديمقراطية والحكم الرشيد .

وبأن الوحدة الوطنية هي طريقنا الوحيد من أجل التحرر الوطني ، وبأن لا أفق لأية تسوية دون إنهاء الاستيطان غير الشرعي .

مشيداً بموقفه الصلب تجاه مسألة الاستيطان أتناء ترأسه الوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد – واشنطن ، وبأن خلاص شعبنا والشعوب العربية يكمن بتبني النهج الديمقراطي فقط .

وتخللت الوقفة بعض الأسئلة والاستفسارات من المشاركين حول مسيرة حياته والحاجة إلى استلهامها في مسيرتنا الوطنية والحقوقية .

إنتهى