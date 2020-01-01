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صاحبة أطول أظافر في العالم تكشف كيفية خسارتها لهم!

الثلاثاء 09 يونيو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحبة أطول أظافر في العالم تكشف كيفية خسارتها لهم!


وكالات / سما /

يصاب الشخص بالكثير من حالات الحزن سواء لفقدانه شيء أو شخص هام في حايته، ولكن الوضع عند الأمريكية لي ريد موند، كان مختلف حين أعربت عن حزنها الشديد وبكائها بسبب فقدانها لأظافرها.

وفي تفاصيل القصة، كشفت ريدموند، إنها حزينة بشكل كبير، لأنها فقدت أعز ما تملكه وهو أظافرها، التي مكنتها من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أطول أظافر في العالم والتي حققت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت في تصريحاتها أن الفاجعة كبيرة ومؤلمة جداً، وكأنها فقدت عزيزاً لديها لأنها لم تقص أظافرها منذ عام 1979، في واقعة غريبة، وصاحبتها في السراء والضراء وكانت السبب في شهرتها الواسعة حول العالم.

تقول إنها كانت تعمل على عنايتها بشكل خاص ويومي، حيث كانت تقوم بفمس أظافرها كل يوم في زيت الزيتون الدافىء، وإنها كانت حريصة لتقوية الأظافر وتطويلها لكي تبدو دائماً بشكل ووضع أفضل.

كان يبلغ طول أظافر ريدموند 8.65 متراً، ما أهلها لدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، باعتبارها صاحبة أطول أظافر في يديها الاثنتين بين النساء، حيث بلغ طول ظافر الإبهام الأيمن ما يقارب الـ 90 سم.

عن حياتها مع الأظافر: "كانت شيء أساسي في حياتي ومهم، حفيدي كان يقول لي إنها مثل أطفالك، لقد اعتنيت بها لمدة 30 عاماً، الحفاظ  عليها كان بمثابة  تحدياً كبيراً لي، وكنت أراقب طولها قبل أن تبدأ في الانحناء والالتواء، لكي تبدو في شكلها الذي كانت عليه".

ريد موند، فقدت أظافرها بعد أن قطعت في حادث سيارة مرعب، وقد نجت منه بحياتها، بعد أن اصطدمت السيارة التي كانت تركبها وقفز بها الصدام إلى خارج السيارة في الشارع، لتفقد أظافرها.

تقول عن تلك اللحظة: "أول شيء حاولت الاطمئنان عليه هو أظافري، وبعدها انهمرت دموعي، وبكيت بحرقة ، فقد فقدتهم".

وعقب الحادث كشفت أن شخص ما ساعدها في تجميع أظافرها المكسورة ووضعها في كيس بلاستيك للإحتفاظ بها لكي تذكرها برقمها القياسي لموسوعة الأرقام العالمية.

#أظافر

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